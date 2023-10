RUSKI ASTROLOG TVRDI DA ĆE OVAJ ZNAK U OKTOBRU IMATI NAJVIŠE SREĆE: Sudbina mu otvara sva vrata i sve će mu ići na ruku!

da li ste to vi?

Pavel Globa je dobro poznati ruski astrolog - njegove astro prognoze često pratimo, a on ih gotovo svakodnevno i deli sa javnošću. Velika je zvezda u bivšim sovjetskim zemljama, a pored konkretnih prognoza kao što su dnevni, nedeljni ili mesečni horoskop, on uvek izdvaja one znakove Zodijaka koji će imati najgori ili najbolji mesec, te kojima će krenuti na planu finansija ljubavi. Ovog puta istakao je da ovog oktobra počinje nova era za jedan horoskopski znak, a u daljim redovima pogledajte o kome je reč.

Globa tvrdi da će najveći srećnici u oktobru mesecu biti VODOLIJE! Vodolijama će se u narednih nekoliko nedelja otvoriti sva vrata, čime počinje novo poglavlje u njihom životu - plodonosno i puno dobrih okolnostima.

foto: Youtube

Očekujte sreću svuda oko sebe, a pre svega kada je reč o finansijama - možda ćete dobiti poslovni bonus, dobitak na lutruji, neočekivan, vredan poklon ili će vam neko vratiti dug na koji ste već zaboravili. Moguće je i da ćete dobiti unosnu poslovnu ponudu ili dobiti unapređenje kome se čak niste ni nadali, piše "Prochepetsk.ru".

Globa ističe da će Vodolije mudro trošiti sav novac koji dobiju ili zarade u ovom periodu i predviđa im dugoročan finansijskih uspeh. On kaže da ih neće zaobići ni sreća u ljubavi - singl Vodolije bi mogle da upoznaju osobu sa kojom će ostati duže vreme, a možda i ceo život.

foto: Shutterstock

Ruski astrog navodi da je horoskop za oktobar izrazito povoljan i za sledeća tri znaka - Ovnove, Blizance i Device. Ovna čekaju neočekivane promene, ali koje na koncu svega dovode do pozitivnih rezultata. Ne bi trebalo da se plašite rizika! Bliznaci mogu da očekuju napredak u karijeri u oktobru, a već na samom startu meseca mogu da očekuju ponudu za novi posao ili poziciju. Očekujte finansijsko blagostanje u oktobru. Device čekaju lepa dešavanja u ličnom životu; možda će se njihova porodica proširiti, ili će se veriti ili započeti zajednički život. Čeka vas harmoničan, skladan odnos sa partnerom.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)