JA SAM LEKAR NA INTENZIVNOJ NEZI: Nakon svega što sam video u bolnici, OVE TRI STVARI nikad ne radim (VIDEO)

Doktor s TikToka u Kaliforniji koji se predstavlja kao dr Dejv objavio je video u kojem je izložio tri stvari koje lično nikad ne bi uradio nakon što je video pacijente sa ozbiljnim povredama i one koji su umrli zbog tih akcija.

„A video sam mnogo takvih slučajeva, i moram da kažem da me je to užasnulo za ceo život“, rekao je on u videu koji ima skoro milion pregleda. „Na kraju krajeva, aktivnosti koje ne daju dovoljno koristi mom životu i koje nose previše rizika, jednostavno ne radim uopšte“, dodao je.

U „top 3“ po njegovoj proceni su: vožnja motora, odlazak kod kiropraktičara i pušenje.

Vožnju motorom, kaže, izbegava zbog rizika od ozbiljnih povreda, posebno kod mladih ljudi, koje uključuju paralizu i gubitak funkcije mozga.

„Broj pacijenata, mladih pacijenata, i muškaraca i žena, koji su imali teške nesreće na motorima i ostali paralizovani, u komi, potpuno u vegetativnom stanju, je nestvaran“, rekao je on. „Izgubili su život. Oni nisu u stanju da žive dalje ili da imaju razuman kvalitet života… Koliko god da sam zavisnik od adrenalina, rizik jednostavno nije vredan toga. Volim svoj život.“

Sledeći na listi dr Dejva je odlazak kod kiropraktičara, koji su dugo bili kontroverzni i povezivani sa povredama vrata, moždanim udarom i paralizom. Doktor kaže da je video više pacijenata sa disekcijom vertebralne arterije – rascepom arterije u vratnoj kičmi koji može da izazove opstrukciju protoka krvi koja dodvodi do moždanog udara

„Radije bih otišao na masažu ili jednostavno legao u bazen“, kaže dr dejv.

Njegova poslednja stavka je pušenje.

„Mislim da svi to znaju, ali cigarete su jedna od najsmrtonosnijih supstanci, zajedno sa svim aditivima koji se nalaze tamo“, rekao je dr Dejv. „Video sam više pacijenata nego što mogu da izbrojim koji dolaze sa komplikacijama zbog pušenja, bilo da je to povezano sa plućima, rakom, itd.“

(Kurir.rs/Nova.rs)