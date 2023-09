LJUDI ĆE ŽIVETI I DO 150 GODINA! Svetski poznati kardiolog i lekar SLAVNIH tvrdi da će se to desiti uskoro, a ovo je razlog

Dr Ernest fon Švarc, naučnik i specijalista karidologije koji živi i radi u Americi, u intervjuu za NewYork Post istakao da će do kraja ovog veka biti sasvim normalno da čovek živi i do 150 godina.

Ne samo da će se produžiti životni, već i radni vek, a on ističe da će čovečanstvo do ove tačke doći zahvaljujući matičnim ćelijama i brzom napretku u ovoj oblasti.

Dr Fon Švarc tvrdi da postoji samo jedna mana - matične ćelije ne mogu da same odrade sav posao!

Naime, ako želite da od ovog tretmana imate stvarnu korist, potrebno je i da vodite zdrav stil života - da redovno vežbate i zdravo se hranite. On ističe da bi čovek već sa 30 godina trebalo da usvoji zdrav obrazac života i na taj način ga produži.

"Verujem da možemo da produžimo ljudski vek. U roku od nekoliko godina moći ćemo da kažemo da će ljudi živeti do 120, do 150 godina, ako ne i duže od toga. I to ne samo kao osobe koje su vezane za krevet i ne mogu da vode aktivan život, već kao aktivne osobe koje mogu da učestvuju u društvenom i profesionalnom životu i imaju visok kvalitet života. To i jeste cilj", priča ovaj naučnik.

Njegove tvrdnje zaista deluju nestvarno, posebno u svetlu činjenice da je jedina osoba za koju je zvanično potvrđeno da je prešla 120 godina Francuskinja Žan Kalmen - ona je preminula 1997. u 122. godini. No, fon Švarc akcentuje da se u medicini trenutno odigrava revolucija i da se intezivno radi na regeneratinoj medicini u kojoj se uglavnom koriste terapije matičnim ćelijama.

Fon Švarc ističe da brojne slavne ličnosti sarađuju sa njim i podvrgavaju se tretmanima lica koji podmlađuju, a posebno pre velikih događaja kao što su dodela Oskara ili dodela Emija.

"Ubrizgamo matične ćelije u njihovo lice i oni zablistaju. Proces popravlja površinska oštećenja kože i regeneriše kolagen na licu. Posle nekoliko dana izgledaju od 5 do 10 godina mlađe", tvrdi ovaj naučnik, ali ne želi da imenuje zvezde o kojima je reč.

"Terapije matičnim ćelijama se smatraju najvažnijim otkrićem u modernoj medicini, verovatni većim od otkrića penicilina ili otkrivanaj tuberkoloznih bakterija", kaže fon Švarc.

Za sada je Američka uprava za hranu i lekove odobrila samo jednu vrstu terapije sa matičnim ćelijama i to za pacijente sa rakom krvi, ali ovaj naučnik tvrdi da vreme ovih tretmana tek dolazi.

Doktor ističe i da matične ćelije nisu čudo - njima je neophodna pomoć samog čoveka; odnosno on insistira na mediteranskoj ishrani, redovnom vežbanju i odustajanju od toksičnih navika kao što je pušenje.

"Preporuka je da vežbate pet dana nedeljno, od 150 do 300 minuta nedeljno, što je od 30 do 60 minuta dnevno - to bismo nazvali vežbanje umerenog intenziteta. Nedavna studija je pokazala da ako udvostručite preporučen tempo vežbanja, možete da produžite život za sedam godina", kaže on i naglašava da ako želimo da vratimo sat unazad već u 30. godini moramo da počnemo da se borimo protiv starenja.

