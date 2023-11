"ŠOKIRALA SAM SE KAD SAM UŠLA NA ČAS I VIDELA TO" Tamara napustila sprsku školu i otišla da u SAD da predaje: Ovo su njeni utisci

Novosađanka Tamara, koja je nakon profesorke pozicije u niškoj Gimnaziji "Svetozar Marković", dobila priliku da se oproba kao profesor engleskog na jednom američkom koledžu - Univerzitetu Severnog Kolorada, u gradu Griliju, podelila je na internetu svoje iskustvo sa američkim obrazovnim sistemom.

Tamara iz Novog Sada koja se na TikToku predstavlja pod imenom "vukiidukiimiki" često objavljuje snimke u kojima deli svoja mišljenja, zapažanja ali i druge zanimljivosti vezane za školu. A kako je septembra otišla za Ameriku preko programa razmene profesora, tako sada sa svojim pratiocima deli sve ono vezano za američku školu, u kojoj trenutno predaje. I kako tvrdi, sve predrasude koje imamo o njihovom obrazovnom sistemu, su uglavnom tačne.

"Ne postoji dres-kod"

Kako su njeni bivši učenici ali i svi oni koji je prate želeli da saznaju kako izgleda školovanje u Americi i koje su to razlike naših i tamošnjih učenika, ona je u nekoliko videa sve detaljno i opisala.

- Prvu stvar koju sam primetila da se razlikuje u odnosu na naše škole jeste da učenici ovde baš nemaju nikakav dres -kod. Dolaze u jako kratkim šortsevima, kratkim majčicama. To je kod nas recimo postalo pitanje u poslednje vreme. Profesori se ljute, ne dozvoljavaju. A ovde kada sam im rekla da nema šanse da bi tako ušli na čas su se baš šokirali i smatrali da je to oduzimanje neke njihove lične slobode. I da odevanje nije neki način da se ukaže poštovanje ustanovi - rekla je ona, te dodala da uglavnom svi imaju duge nokte, roze kosu ili neki drugačiji stil kojim pokazuju svoju individualnost. Ono što ju je dodatno šokiralo jeste da svi jedu i piju kafu na času.

Njen video je privukao veliku pažnju, gde u mnogi smatrali da je škola ipak mesto gde bi kako profesori tako i đaci morali biti pristojno obučeni.

Jedno je forma, drugo suština

Tada se javila i sama Novosađanka, te objasnila da je najpre u Srbiji, a posebno sada u Americi primetila da nove generacije ne misle da je nepristojno ono što malo stariji misle da jeste.

- Mi, mislim na učitelje, nastavnike i profesore imamo malo drugačiju percepciju realnosti, posebno stariji profesori. E sad, šta je moja dilema, da li je važno doći pristojno i nepristojno se ponašati ili obrnuto, biti 'nepristojno' obučen a imati poštovanje i ponašati se kako treba. Ovde u Americi se učenici, za moj ukus, oblače nepristojno, ali se ponašaju izuzetno pristojno, barem u mojoj školi.

S druge strane, kod nas učenici dođu pristojno pa sam opet doživela da mi đak kaže 'Ne mogu da pišem, olovka mi je otišla na godišnji odmor' - objasnila je Tamara, priznajući da je jedno forma a drugo suština - u ovom slučaju ophođenje prema profesorima.

Amerikanci nemaju predstavu o drugima

U nekom od svojih sledećih videa Tamara je objasnila da li i koliko Amerikanci uče u školama i kako izgleda njihov obrazovni sistem.

- Iskreno, na žalost, sve predrasude koje imamo o njihovom obrazovnom sistemu su skoro 90 posto istinite. Sve ono što vidite kroz šaljive videe o njihovoj geografiji ili opštoj kulturi, sve je tako u stvarnosti. Naravno ja kada sam održala prezentaciju o Srbiji, već sledećeg časa bilo je 'Sibir, Slovačka, Slovenija, Srbija, Sirija, sve je to isto njima. Uopšte nemaju predstavu o svetu izvan Amerike. I ono drugo što mi je jako čudno jeste da ne znaju ni esej kako da pišu - to je nešto što se kod nas u srednjoj školi podrazumeva. Mislim da smo u odnosu na njih u toj nekoj prednosti jer mi imamo opšte obrazovne predmete, svi su obavezni i ljudi uče. A ovde još u osnovnoj mogu da biraju i može se desiti da neko nema informatiku, ili neki jezik i posle sve to mora da nadoknađuje i zaostaje - objašnjava ona.

Prednost američkim školama daje u jednom

Takođe, objasnila je i koje su to prednosti, koje se njoj sviđaju a postoje u američkom obrazovnom sistemu.

"- E sad meni se sviđa, što oni kažu 'učenje zasnovano na veštinama'. Dakle, znanje veština a ne sadržaja. Kod nas je obrazovni sistem zasnovan na sadržaju, na onom što se uči na materijalnim činjenicama, dok oni više rade na veštinama - kako ja ovo mogu da iskoristim na poslu koji ću raditi u budućnosti. Što se mene tiče, ja bih ova dva spojila da idu u paketu, nisam pristalica da bude 100 posto jedan ili 100 posto drugi, jer očigledno da nijedan ne daje baš najbolje rezultate - zaključila je ona.

Mnogi koji su imali dodirnih tačaka sa Amerikancima, složili su se sa profesorkom.

"Apsolutno ih ne zanima to opšte znanje ali su jako poduzetni i stručnjaci u stvarima kojima se bave. Ne mogu glupi ljudi imati jaku državu", "Zapravo najveća istina je da njih ne zanima ništa izvan Amerike", "Meni je jako čudno koliko su uspešni, a neobavešteni", pisali su neki.

