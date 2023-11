SKUPLJAO KOVANICE 45 GODINA, A ONDA JE SAV SITNIŠ UKRUPNIO: Evo koliko je novca dobio i šta je s njim uradio (VIDEO)

Mnogi ljudi tokom godina razviju hobi skupljanja stvari, poput magneta za frižider ili samolepljivih sličica, a jedan Amerikanac skupljao je kovanice. 73-godišnjak Ota Anders iz Luizijane skupio je hiljade kovanica. Započeo je s jednom plastičnom flašom nalik onoj koja ide u aparat za vodu, a napunio je ukupno 15 takvih boca.

45 godina skupljao kovanice

Nakon što je 45 godina skupljao kovanice, odlučio je da ih unovči. "Uočavanje izgubljenog ili bačenog novčića me podsećalo da budem zahvalan", rekao je.

Objasnio je kako je uspeo da skupi toliko sitnih kovanica. "Nikada nisam trošio sitne kovanice. Radije bih platio novčanicom nego dao kovanicu", rekao je.

I ne samo to, učenici škole u kojoj je predavao su mu često davali kovanice, ali on nikad nije prihvatao donacije. Kada bi mu učenik doneo nekoliko kovanica, on bi mu vratio taj iznos u krupnijem obliku.

Koliko je ukupno novca skupio

Ota je nakon tolikih godina skupljanja kovanica odlučio da ode u banku i preda ih. Skupio je pola miliona kovanica, što je iznosilo 5.135,14 dolara. Taj je novac potrošio na plaćanje računa stomatologu.

