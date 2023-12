RETROGRADNI MERKUR JE IZA ĆOŠKA: Ova 4 znaka neka se DOBRO PAZE jer ih čeka KATAKLIZMA na svim poljima! Evo ko je NA UDARU

Poslednji retrogradni Merkur ove godine nekima će doneti samo nevolje. Četiri znaka će se naći na najvećem udaru.

Od 13. decembra 2023. do 1. januara 2024. Merkur, planeta komunikacije, poslednji put u godini kretaće se retrogradno. Ovaj retrogradni Merkur najviše će uticati na Jarca, Vagu, Ovna i Raka.

Generalno se misli da retrogradno kretanje označava negativne prizvuke, prema astrologiji. To može dovesti do svega - astrolozi veruju da to može da rezultira promenama u prijateljstvima ili razmiricama, pogrešnom komunikacijom i opštim nesporazumima, napetošću i glavoboljama, te neizvesnosti oko posla i ličnih projekata.

foto: Buradaki / Alamy / Alamy / Profimedia

Poslednji retrogradni Merkur 2023. malo je drugačiji od prethodna dva, zbog činjenice da se kreće iz Jarca u Strelca unazad. Podstaći će velike misli i pobuditi želju da zaradite priznanje i postignete stvari koje ste oduvek želeli. No, s druge strane teraće vas da pokleknete, čini vas nemirnim, stvara kašnjenja i koči. To je pomalo osećaj koji ide protiv srca, što znači da ćete morati da pomerate granice kako biste prešli ta ograničenja. Nemojte paničiti, prihvatite promenu.

Naglašavanje potencijalnih problema na kraju neće ništa promeniti pa izbegavajte dramatiziranje. Održavanje smirenosti ne samo da će pomoći s opštim izgledima, već će takođe osigurati da budete u daleko boljoj poziciji da se nosite sa svim neočekivanim promenama tokom ovog vremena.

foto: Shutterstock

Poradite na komunikaciji

S obzirom na to da planetu Merkur upravlja komunikacijom u svakom obliku, bilo da se radi o pisanju ili govoru, potrudite se da posvetite više pažnje onome što to uključuje, od stvari poput pregovora i poslova do planova putovanja i slanja poruka.

Čuvajte se velikih razgovora

Merkur bi mogao da donese nesporazume pa razmislite o tome da "pritisnete pauzu" u svim većim razgovorima koji će imati dugoročan uticaj na vas. Gde god je to moguće, najbolje je sačuvati velike razgovore za vreme kad se Merkur vrati u normalu jer će vas to verovatno poštedeti nekih problema.

foto: Shutterstock

Budite fleksibilniji

Dajte sebi dopuštenje da stvari ne idu kako ste planirali. Pametno je imati rezervne planove i uzeti u obzir sve nesporazume.

Osvrnite se

Retrogradni Merkur takođe predstavlja prikladno vreme da se osvrnete i razmislite o tome u šta ulažete svoje vreme i energiju. Možda ste zaokupljeni poslom koji vam oduzima vreme za porodicu ili možda zanemarujete omiljeni hobi - ravnoteža je važna u svakom trenutku, ne samo tokom ovog perioda.

(Kurir.rs/ Atma)

