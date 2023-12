LJUDI SE MASOVNO ŽALE NA PRLJAVE ČAŠE U KAFIĆIMA: Javio se konobar s 10 godina ISKUSTVA i otkrio da li ih zapravo peru (FOTO)

Koliko vam se često desi da u kafiću dobijete čašu poput ove sa fotografije? Mnogi se žale kako je praksa posluživanja u čašama koje nisu čiste sve češća. Ovu diskusiju pokrenuo je jedan korisnik Reddita iz Zagreba, a u nju je uključio i bivši konobar s desetogodišnjim iskustvom koji je objasnio šta stoji iza svega.

"Uobičajena praksa po Zagrebu, ne sećam se kad sam zadnji put dobio čistu čašu u kafiću", stoji u jednoj temi na Redditu, gde je priložena i fotografija sporne čaše, a vidno je zamrljana. Peru li se čaše po kafićima kako treba ili je problem u nekom drugom faktoru, pokušali su da pojasne komentatori ispod objave.

"Pretvrda voda. Nedostaje soli u mašini za pranje posuđa", objašnjava jedan, a drugi se nadovezuje: "Prošla je ona kroz mašinu kao i svaka druga, ali je u vodi problem. Na profesionalnijim mestima ih obično uglancaju s krpom pre nego što se do kraja osuše, čisto da se takve stvari ne vide."

Javio se i bivši konobar s 10 godina iskustva: "Ta čaša je čista!"

"Bez obzira na to kakva je voda, i kakva je mašina, stvar je u tome da u 90% lokala u Hrvatskoj ne poliraju čaše onim damast krpama. Pa da imaš kristalno čistu vodu, redovno i sveže servisiranu mašinu, opet bi dobio ovakvu čašu ako ih ne poliraju barem jednom nedeljno.

Kad je lokal prazan, konobari se obično bave drugim stvarima, popunjavanjem frižidera, čišćenjem, pijuckanjem kafe, listanjem novina - svim drugim osim poliranjem j*b*nih čaša. Tako da ćeš često dobiti ovakve čaše.

(So se stavlja u mašinu da 'omekša' vodu zbog mašine, da se kamenac ne zadržava, a ne zbog čaša. Te mrlje na čašama su kombinacija kamenca i te soli, jer pogađaj, voda kad isparava, ona isparava kao čist H2O, ostavljajući iza sebe sve što je bilo u vodi, pa tako i tu so iz mašine. Znači, to su mrlje od kamenca i soli)", pojasnio je.

