CIPELE 300€, HIRURGIJA BATO 2.000€! MA KO VAM SVE TO PLAĆA? Srbinu presela kafa zbog SCENE U KAFIĆU pa izazvao pometnju na mrežama

Kada očekivanja u vezi imaju direktne veze sa poklonima i novcem dok reč "ljubav" gubi na značaju, da li to znači da je reč o sponzorušama?

U nastavku sledi objava jednog Srbina koja je "zapalila" društvene mreže. Iskoristio je lepo jutro za kafu u jednom kafiću, ali nije se dugo zadržao. Glavni krivci su dve devojke koje su, prema njegovim rečima, sedele za stolom pored i vodile "ženske" priče.

Objava na Reditu nosi naziv "Sponzoruše fenserke", a pitanje koje se postavlja jeste "Kuda plovi ovaj brod?". Njegovu objavu prenosimo u celosti:

"Sedim jutros na kafici u kafiću, prelepo jutro, kad sedoše dve kokoške pored mene i krene priča... Prva tema... Muškarci. Kakvi? Naravno problematični. Tukli se. Na splavu. Jednog priveli, 1998. godište, ali tata ga je izvadio, policajci se kasnije izvinjavali. Taj se uvek potuče i tata ga uvek vadi, a policajci nikako da nauče. Kaže riba 'Pokupio nas G-klasom' kao da je došao po njih u Trabantu. Smorila se, valjda je očekivala Ferarija, Bugatija, šta znam...

Druga tema, cipele, 300 evra, 400 evra, ovaj brend, onaj brend, sa sve komentarima tipa 'Uuu pa ekstra, nisu ni skupe'. Treća tema, torbice, 900 evra, 1.000 evra, sviđa mi se što idu gradacijski sa ciframa, svaka sledeća tema veći iznosi kao da se takmiče. Četvrta tema? Pogodi... Estetske intervencije, hirurgija bato, fileri, ku**i, palci. Kao da slušam dve doktorke, 2.000, 3.000 evra, samo se gađaju ciframa i izrazima, osetih se podređeno. Alo, klošarke, ko to plaća i kome treba takva fuš riba?

Peta tema? Da malo spuste loptu, kozmetički tretmani, nokti, obrve, šminka, frizura, 100 evra, 200 evra, ali to je par puta nedeljno najmanje. Tu sam čuo prvi komentar tipa: 'Auuu ala dere', za tu neku kozmetičarku... Pazi ti to, ne dere Armani, ne dere Mercedes, ali žena koja ti dva sata titra stopala - ona dere. Mrš bre klošarke konzjumerske. Verujte mi, ljudi, presela mi kafa, na pola sam morao da odem do klonje i dobro se ise**m.

Kuda plovi ovaj brod? E da, po**ao se jednoj od njih golub na torbicu. Toliko", glasila je njegova objava.

Za kratko vreme, usledilo je stotinu komentara i ako je suditi po njima, većina je istakla da "pamti bolja i lepša vremena". Evo šta su Srbi imali da kažu:

A dobro, vidi ovako. Ti nikad nećeš imati te pare o kojima one žvaću. One tim parama nikad neće uraditi išta što nije vezano za trku silikonskih pacova. Pobeda u taj brejku ide tebi, jer ćeš ti svojim parama ipak uspeti da uhvatiš veću životnu širinu od njih.

Nigde brod ne plovi, to je tipa 0,5 odsto devojaka. Ja sam ubeđena da su bar za jednu cenu slagale kako bi ispalo da plaćaju više nego ona druga. A i nije mi jasno da par puta nedeljno idu kod kozmetičata i slično, šta rade toliko?! Meni je mnogo i kad odem jednom mesečno. Možda su i tu malo preuveličale.

Što je tebe to pogodilo toliko? Nisi znao da postoje sponzoruše? Ili si mislio da su sve jeftine? Svaka rupa nađe zakrpu, pusti ti njih da jure svoje kontraverzne biznismene, tebi ni iz džepa ni u džep.

Žalosno je što je to stanje našeg drutšva, ali to je prozivod okruženja. Imaš takvih i u SAD koji žele taj bogati influenserski život. Nije samo do nas. Nemam kontakta sa takvima, ne želim da imam. Tužno je ako su takve osobe mladima idoli, ali tešim se da je to opet neka manjina, iako glasna i da je većina ljudi uglavnom normalna.

Mene te pojave ne nerviraju toliko jer nisu neki standard u Srbiji i nije pojava isključiva za Srbiju. Ako malo putuješ svetom i upoznaješ svet i pogotovo noćni život, shvatiš da sponzoruše, starlete i ku**e nisu naš produkt.

Dok god bude muškaraca koji plaćaju takve devojke, uvek će biti takvih devojaka.

