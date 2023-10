KSENIJA SE UDALA ZA 36 GODINA STARIJEG MILIJARDERA I RODILA MU DETE: Nije slutila šta će je snaći, godine su najmanji problem

Ksenija Deli (32) se proslavila učešćem u spotu Džastina Bibera "What do u mean".

Veliku popularnost stekla je na društvenim mrežama, a još veću nakon što je objavila da se udala za egipatskog biznismena Osamu Fati Rabaga Al Šarifa koji ima 68 godina.

foto: Printscreen/Instagram

Razlika od 36 godina i bogatstvo Egipćanina učinili su da malo ko veruje da se radi o braku iz ljubavi.

Ipak, to ih nije sprečilo da osnuju porodicu. Osam i Ksenija su roditelji devojčice.

foto: Printscreen/Instagram

Ksenija često objavljuje fotografije sa suprugom, ali dobija prilično oprečne komentare.

foto: Printscreen/Instagram

Ljudi masovno pišu da Osam izgleda kao da joj deda, da ona glumi zaljubljenu ženu, a sve kako bi mogla da uživa u luksuzu.

foto: Printscreen/Instagram

Ksenija nije ni slutila koliki će gnev naroda navući na sebe.

1 / 8 Foto: Printscreen/Instagram

Kada je jednom prilikom napisala da su joj suprug i ćerka ostvarenje snova, svima je za oko zapao komentar sa najviše lajkova: "Dva tvoja najveća sna su tvoje dete i tvoj novac. Jednostavno je, nema ljubavi, samo novac i popularnost i ti to znaš".

foto: Printscreen/Instagram

Ksenija i Osam su se venčali 2016. godine, a svadbena proslava vredna milion evra održana je na Santorniju u vinariji s pogledom na more.

foto: Printscreen/Instagram

Ceremoniji je prisustvovalo oko 150 gostiju, a torta je bila visine preko jednog metra. Ksenija danas ima više od 730.000 pratilaca na Instagramu, gde se redovno hvali životom na visokoj nozi.

(Kurir.rs/Mondo)

Bonus video:

01:03 JELISAVETA ORAŠANIN SE VRATILA U SRBIJU! Glumica ne može da sakrije emocije, POTOM SPOMENULA DECU: Nisu svesni ko su im roditelji