VELIKI LJUBAVNI HOROSKOP ZA 2024. GODINU: Pogledajte šta su vam zvezde spremile na polju INTIME u narednih 366 dana!

Nova godina je na horizontu, prepuna strastvenih i znatiželjnih kosmičkih usklađivanja koja će vaš ljubavni život učiniti energičnijim. Dok se spremate za praznike, gledajte u budućnost.

Generalno, 2024. donosi velike prekretnice i dramatične trenutke. Obaveze postaju sve ozbiljnije, a duboko isceljenje koje se događa pod pomračenjima Ovna i Vage će vas podstaći na potragu za dugoročnijim partnerstvima. Bez obzira na status vaše veze, jasno postavite svoje standarde i postavite jače granice; ovo će vam pomoći da se osećate sigurnije u sebe i ono što vam je potrebno da biste se osećali voljeno.

Ovan

Postoji velika mogućnost da vam bezbrižna veza ukrade pažnju u julu. Međutim, ako ne planirate ostati, nemojte dozvoliti da vas preplavi strast. Zabavljajte se odgovorno i izbegavajte nepromišljeno ponašanje ili ćete tokom retrogradnog Marsa 6. decembra morati da se suočite s posledicama.

Pritisci će porasti ove jeseni ako ste već u uspostavljenom partnerstvu. Možda se ne osećate da vas vaša draga osoba vidi ili možete shvatiti da ste izgubili osećaj individualnosti.

Nemojte odbacivati partnera kada iskazujete svoja osećanja. Razmislite o tome kako možete uneti novi život u svoju vezu koji ostavlja prostor za više slobode.

Bik

Ostavite svoje navike zabavljanja u 2023. i započnite godinu sveže. Dajte prednost razvoju mentalne i emocionalne kompatibilnosti umesto traženja ljudi koje ćete isceliti i popraviti.

Kada Merkur i Venera udruže snage u diskretnoj Devici 5. avgusta, uživajte u upoznavanju nekoga bez žurbe da se smirite dok ne budete sigurni da ispunjava sve vaše okvire.

Prozor prilike za produbljivanje vaših najintimnijih odnosa nalazi se između 22. septembra i 17. oktobra, kada Venera prolazi kroz zavodljiu Škorpiju. Nemojte da se plašite svojih sve jačih želja da podignete svoju predanost na viši nivo. Što više dopustite sebi da budete ranjivi, to ćete vi i vaš partner postati bliži.

Blizanci

Rani prekid veze tokom sezone pomračenja od marta do aprila više će vam olakšati nego vas razočarati. Lako ćete privući nekog novog, pogotovo s Venerom i Suncem u vašem horoskopskom znaku 4. juna. Pomračenje Sunca u Vagi 2. oktobra koja menja igru, donosi plodan novi početak za vaš ljubavni život.

Bilo da planirate savršen dejt ili bračnu ponudu, verujte da je sreća na vašoj strani dok gradite prema svojim snovima. Ako kasnije te jeseni budete slobodni, nemojte se iznenaditi ako neko od vaših prijatelja postane ljubavnik kada se Venera spoji s istraživačkim Jupiterom 3. novembra.

Rak

Budite transparentni u pogledu svojih emocija pre nego što postanete vrući i teški. Veza s nekim ko ne deli vaše emocije dugoročno će vas povrediti. Vaši strastveni susreti biće kratkog daha jer pun Mesec u Škorpiji 23. aprila preseca privrženosti koje ste prebrzo stvorili. Ako je vaša veza preživela poslednji retrogradni Merkur 2023. i u novoj godini dozivate ljubav svog života, čestitamo. Radite na cilju sa svojim partnerom.

Obratite pažnju na zajedničke prihode i ušteđevinu; novac bi mogao biti izvor svađa od 2. maja do 11. oktobra tokom Plutonove destabilizujuće retrogradnosti.

Lav

Predanost vam je u prvom planu 2024. godine, iako ćete možda požaliti što ste pustili pogrešne ljude blizu sebe tokom retrogradnog Saturna od 29. juna do 15. novembra. Nemojte stvarati emocionalne zidove. Postavite čvrste granice koje vam omogućuju da rizikujete s ljubavlju, istovremeno štiteći svoje srce od ljudi koji ne žele da se skrase.

Ako imate dejt na Dan Zaljubljenih uzbudljiva konjunkcija Venere, Marsa i Plutona preplaviće vas željom i ostaviti da žudite za tom osobom. Ljubav vas može naterati da delujete dramatično, opsesivno, pa čak i posesivno. Od 25. novembra do 15. decembra provedite retrogradni Merkur razmišljajući o osećanjima.

Devica

Nakon što ste istražili svoje mogućnosti i razvili bolje razumevanje svojih potreba, konačno ste spremni da primite ljubav koju zaslužujete 2024. Obratite pažnju na to koga ćete sresti 28. januara; lepa i duhovna veza između Venere i Jupitera mogla bi doneti magnetske prilike da manifestujete svoju srodnu dušu.

Kada Mars besni kroz Ovna od 30. aprila do 15. maja, izbegavajte da žurite sa sklapanjem finansijskih obaveza sa svojim partnerom koje bi mogle dovesti do dodatnih pritisaka u vaše živote.

Ako želite ojačati svoje veze, posvetite više vremena upoznavanju svoje drage osobe preko njihove porodice. Ipak, budite upozoreni da bi rast u vašoj karijeri i povećana pažnja drugih mogli da stvore skriveni problem s ljubomorom i granicama u avgustu i ponovno u decembru.

Vaga

Venera, Mars i Pluton nanizaće se u znaku Vodolije kako bi dodatno poboljšali vaš seksualni život u februaru. Pripremite se za intenzivnu vezu s nekim ko zna šta treba učiniti. Kako vaše ljubavne veze postaju sve strastvenije i ekstremnije, budite oprezni da ne budete uhvaćeni u intenzivne fluktuacije ponovnog flertovanja.

Stavljanje sebe na prvo mesto izazvaće dramatičnu promenu energije u odnosima koje ste sami nosili. Obratite pažnju na to kako se ljudi ponašaju kada počnete da se povlačite. Prestaju li da vam šalju poruke? Čekaju li da isplanirate sledeći dejt? Retrogradni Merkur i Pluton će vas podstaći da rešite neravnoteže u svojim odnosima. Budite uvereni u ono što znate da zaslužujete.

Škorpija

Slatka romansa koja se čini previše dobrom da bi bila istinita procvetaće kada se Venera ujedini s Neptunom u Ribama 3. aprila. Održavajte svoju intuiciju oštrom bez prerastanja u paranoju s neutemeljenim sumnjama. Zaslužujete da budete obasuti ljubavlju.

Promena dinamike odnosa od maja do septembra će vas podsetiti da preispitate svoju spremnost da podignete stvari na viši nivo. Ako ste u vezi, obratite se partneru za utehu dok turbulentni Uran testira temelje vaše ljubavi. Ako ste slobodni, očekujte da ćete se osećati nesigurno u vezi svojih osećanja. Najbolje je izostaviti druge ljude iz svojih veza.

Strelac

Dajte prednost lečenju nesigurnosti koje su stvorile prepreke u vašem životu. Budite ljubazni prema sebi dok negujete ljubav prema sebi i ponovno se povezujete sa svojim telom i željama.

Nakon punog Meseca u Ovnu 17. oktobra, videćete ogroman uticaj koji je to imalo na donošenje više zadovoljstva u ljubavi i seksu. Dok ponovno otkrivate ko ste i ulazite u novu fazu, vaši bi odnosi bi trebalo da se razvijaju s vama. Što više poverenja izgradite s partnerom efikasnijom komunikacijom, to će vaš odnos biti čarobniji do kraja godine. Kako se Venera povezuje s obilnim Jupiterom, energizujući vaše odnose u novembrz, očekujte nezaboravnu sezonu praznika koja će vas i vašeg ljubavnika zbližiti.

Jarac

Najdramatičniji pomaci u vašem ljubavnom životu dogodiće se u rano proleće jer Uran izaziva šokantno pozitivne promene. Možda ćete se iznenaditi s osobom koja dolazi, ali i osećanjima koje ćete osećati. Obratite pažnju na romantična zbivanja od 18. maja do 23. maja. Mala zaljubljenost ili brza veza mogla bi se razviti u puno dublju i dugoročniju vezu iznenadit će vas. Ovog leta ne dopustite da vaše fiksne ideje ograniče vaša očekivanja u vezi ljubavi i ljubavnih sastanaka.

Pustite partnera u svoj unutrašnji svet i dopustite sebi da budete osetljivi i ranjivi. Prestanite da pokušavate da sve držite na okupu sami i dopustite partneru da vam udovolji.

Vodolija

Jupiter luta brbljavim Blizancima od 25. maja i ostaje ovde do kraja godine, donoseći znatiželju, eksperimentisanje i puno smeha u vaše dejtove i seksualni život. Zabavite se tokom procesa upoznavanja novih ljudi. Postavljajte puno pitanja i slobodno istražite svoje romantične interese i seksualnost. Ako ste u vezi u junu, mogli biste shvatiti da ne dobijate ono što vam je potrebno da biste se osećali duboko ispunjeno.

Budite pažljiviji kada izražavate svoje emocije i potrebe i pripremite se za retrogradni Mars 6. decembra. Ponizna energija ovog okretanja podstiče vas da razmislite da li je vaša veza postala samo za pokazivanje.

Ribe

Ljubav vam nije glavno područje fokusa u 2024, ali naučićete da ne dozvolite i da odsutnost značajnih događaja u vašem ljubavnom i seksualnom životu utiče na vaše samopoštovanje. Jun je mesec koji najviše obećava u vašoj ljubavi. Zakažite romantičnu večeru 17. juna, ali pripazite na deljenje intimnih iskustava s ljudima koji nisu zainteresovani za razgovor na jastuku. Ako već izlazite, iritacije bi mogle da se pojave ovog leta kada Merkur krene retrogradno od 5. avgusta do 28. avgusta.

Razmislite da li pokušavate da popravite ili poboljšate drugu osobu uprkos tome što joj je prijatno da bude ono što jeste. Budite ljubazni, ne kritični i nežno iskreni ako shvatite da vas zapravo zanima neko drugi.

(Kurir.rs/Zadovoljna/A.G.)

