KAD OVA DEVOJKA OTVORI OČI, LJUDI NE MOGU DA DOĐU SEBI: Kažu da je jedna u MILIJARDU i svi su opčinjeni prizorom (VIDEO) (ANKETA)

Internet je doprineo tome da svet brže nego ikada sazna za najrazličitije fenomene, tuđa iskustva, talente, lepotu, neobičnosti... Do svakog kutka planete, pa i onog najudaljenijeg, neprestano stižu nove vesti i informacije i čini se danas svako može da dođe do svojih pet minuta slave, bilo to zasluženo ili ne. Nenadana internet slava desila se i Amerikanke Megan Megs Ričmond, a sve zbog neverovatne boje njenih očiju.

Ova mlada dama je iz Majamija, a postala je TikTok i Instagram senzacija zahvaljujući spontanoj objavi teksaškog preduzetnika i influensera Rohama Farokia. On je slučajno sreo pre nekoliko dana na ulici, a njene oči su ostavile takav utisak na njega, da ju je zamolio da je snimi.

- Njene oči su jedne u milijardu - napisao je ovaj preduzetnik.

Snimak na kome mu Megs pokazuje predivnu, svetloplavu boju svojih očiju i dokazuje da nije reč o kontaktnim sočivima pregledan je više od 50 miliona puta! Ova crnka je zatečenom Rohamu čak na licu mesta pokazala i fotografije iz detinjstva koje svedoče o tome da je zaista rođena sa ovom specifičnom, upečatljivom nijansom.

Megan se inače bavi biomedicinskim inženjeringom, ali zahvaljujući svojoj posebnoj karakteristici postala je popularna i na društvenim mrežama, te zarađuje novac i na taj način. Njeni snimci uvek postižu milionske preglede, iako na istim uglavnom najčešće pokazuje svoje oči ili priča o njima.

Otkrila je da je plave oči nasledila od roditelja - i njena majka i njen otac imaju plavu boju očiju, iako nešto drugačije nijanse od nje same. Inače, njen otac je pola Britanac i pola Irac, dok njena majka ima nemačke i švedske gene. Upravo su navedene zemlje one koje imaju najveći procenat plavih očiju na svetu, a inače su Evropljani ti koji se najčešće rađaju sa plavim očima.

Statistika kaže da samo osam do 10 procenata ljudi na svetu ima plave oči, ali izrazito svetloplava nijansa kakvu ima Megs je još mnogo, mnogo ređa. Ona sama kaže da ima "godžo" oči, aludirajući na lik Satoru Godža iz japanske manga serije koji ima identičnu nijansu očiju.

