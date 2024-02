ONI SASTAVLJAJU PITANJA U "SLAGALICI" Nikad ne biste pogodili koju igru im je NAJTEŽE da naprave, a evo koliko im VREMENA treba

Pitanja za čuveni kviz "Slagalica", koji se emituje svakog dana na RTS, sastavljaju Ivan Andonov i Bojan Lukić, a njih dvojica su gostovala jednom prilikom u "Beogradskoj hronici" i pričali o kvizu.

Kako su naveli, najteže im je da prave pitanja za igru "Asocijacije".

- Ako je preteško i ako konačno rešenje ili neka kolona ostane neotvorena, onda to ostavlja loš utisak. A opet, ako je previše laka i prebrzo se otvori, to je zanimljivo ponekad, ali ako se prečesto dešava, ni to nije dobro. Tako da je jako teško napraviti balans - naveo je Bojan Lukić za "RTS".

Njih dvojica su navela da pitanja za "Slagalicu" nekad sastave za nekoliko sati, nekad za nekoliko dana. Sve zavisi od toga koliko vremena imaju i kakva im je inspiracija.

Kako se navodi, Ivan Andonov je završio sportski menadžment, govori sedam jezika. Bio je prevodilac, turistički vodič, asistent konzula u ambasadi Venecuele. Bio je i voditelj emisije "Afirmacija", kao i evropski kadetski prvak u košarci sa našom reprezentacijom.

S druge strane, Bojan Lukić je arhitekta, trenirao je vaterpolo, ima i jednu sezonu seniorske Srpske lige u vaterpolu za klub Stari grad.

Podsetimo kviz "TV Slagalica" je prošle godine 22. novembra proslavio 30. rođendan.

