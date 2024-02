OD ADŽAMIJE PREKO ĆUTUKA DO ŠERETLUKA 30 reči STARIH SRBA za čija značenja nikada niste čuli a iznenadićete se njihovim tumačenjem

Jezik se stalno prilagođava i menja, pa tako neke reči ulaze u upotrebu dok druge, neminovno, izlaze i padaju i zaborav. Ako kažete da večeras idete “do čaršije” neko će vas verovatno i razumeti, ali kuda ste se uputili ako idete “na čair”? I ko vas to prati kada sa vama ide i “dost”? Još kažite da ćete usput svratiti do “džambasina” i nikome najverovatnije neće biti ništa jasno!

foto: Profimedia

Ne govorite vi neki strani jezik nego koristite reči koje su odavno izašle iz upotrebe u srpskom jeziku, iako nisu ništa manje korisni ili “lepe”. Zato, brišemo prašinu sa nekih od tih izraza i predstavljamo vam 30 fantastičnih reči koje su koristili stari Srbi, a čije značenje danas retko ko zna!

AŽAMIJA – Neiskusan nevešt, mlad čovek (u narodnoj poeziji – neiskusno, nerazumno, naivno, ludo dete) BRKLJAČITI – nejasno govoriti, mumljati, brondati VAJKATI – žaliti se, kajati se “Ne vajkaj se na život, već se vataj kakvog čestitog posla!” – narodna poslovica GEKNUTI – umreti, ali i propasti (finansijski) DOST – prijatelj, a odatle je DOSTLUK – prijateljstvo ĐIDIJA – obešenjak, siledžija, nasilnik (tur.), kod Srba može da bude i junak, delija, zanesenjak koji izaziva divljenje EGEDA – violina “Sa svojom dvorskom muzikom (s egedama) i s nekoliko momaka … pošalje [ih] u crkvu te se venčaju” – Vuk Karadžić ŽDREPČOVIT – konj koje je spreman za parenje, ali u prenesenom smislu i muškarac koji misli samo na “švrljanje i švalerisanje” ZULUM – nasilje, nepravda “Tu knezovi nisu radi kavzi, Nit su radi Turci izjelice, Al’ je rada sirotinja raja, koja globa davati ne moze, ni trpiti Turskoga zuluma” – narodna pesma “Početak bune protiv dahija” IZVANLJUDNIK – nečovek, čovek bez ljudskosti JARA – velika vrućina ako se odnosi na vremenske uslove, ali može da znači i povišenu temperaturu tela, groznicu KUVET – moć, sila, snaga LIPCAL – uginuo, obično se odnosi na životinju. Odatle je nastala reč “LIPSAO” sa istim značenjem LJESAK – sjaj, odblesak. “Od ljeska zimskog sunca … izgledalo je to pivo prozirno” – Petar Pecija Petrović MAKANJA – malo, sićušno dete, sitno “poput makova zrna” NEKNJA – prekjuče NJEGOVSKI – karakterističan za njega, njemu svojstven “Proku je obeznanila njegovska, ljuta krv” – Veljko Petrović OKNUTI – viknuti, dozvati nekoga POLZA – Korist, dobitak, uspeh REZILAK – sramota, stid, a odatle “REZILITI” – brukati se, sramotiti se SEHIRITI – uživati, gledati nešto sa uživanjem TEFERIČ – izlet, veselje ĆUTUK – glupak, budala USRŽITI – učiniti da nešto skroz zahvati, da prodre u srž nečega FUKARA – sirotinja, beskućnici HRŠUM – povika, vikanje na nekoga, ljutnja (još i “RŠUM“) CUBOK – iznutrica ČAIR – polje, livada DŽAMBASIN – trgovac, prodavac (još i “DŽAMBAS“) ŠERETLUK – budalaština, šala

(Kurir.rs/Blic žena/Istorijski zabavnik/T.B.)

Bonus video:

04:12 MATERNJI JEZIK - TEŽI OD STRANOG? Milica Rabrenović za Kurir TV o tome Zašto je maturantima SRPSKI JEZIK NAJSLABIJA TAČKA?