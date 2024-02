DNEVNI HOROSKOP ZA 23. FEBRUAR 2024. GODINE: Strelcu se sprema luda avantura, Bika očekuje veliko slavlje, evo šta je sa ostalima

Ovo je dnevni horoskop za 23. februar 2024. godine, a evo šta u ljubavi, na poslu i na polju zdravlja očekuje sve znake.

OVAN

POSAO: Stekli ste utisak da imate neprijatelja ili da je konkurencija uspešnija. Lav i Strelac će vam iskreno reći svoje mišljenje i pomoći.

LJUBAV: Dan je težak pa možete imati i problema sa ljubomorom ili nepoverenjem. Preispitajte i sopstveni moral.

ZDRAVLJE: Moguć je povišen pritisak.

BIK

POSAO: Neko će vam ponuditi poslovno partnerstvo. Nemojte odmah da odlučujete. Dan je povoljan za sve vrste javnih poslova i odnosa sa javnošću.

LJUBAV: Obasipaćete emocijama jedno drugo. Škorpija vas može magnetski privući i ako joj se zbližite - nećete se odvajati jedno od drugog.

ZDRAVLJE: Vodite računa o higijeni.

BLIZANCI

POSAO: Imaćete mnogo posla danas i pratićete ono što vam bude rečeno da uradite. Nemojte se danas oslanjati na bilo čiju pomoć, sve morate sami.

LJUBAV: U radnom okruženju se može pojaviti neko ko će privuči vašu pažnju. Proverite da li je ta osoba zauzeta.

ZDRAVLJE: Danas ste osetljivi i podložni alergijskim reakcijama, kao i prehladama.

RAK

POSAO: Imate osećaj slabosti. U poslu će vam pomoći neka Škorpija da stvari sagledate iz drugog ugla. Ova loša faza je prolazna, nemojte paničiti.

LJUBAV: Posesivnost i nepoverenje mogu da utiču loše na odnos sa partnerom. Potrebno vam je više samopouzdanja!

ZDRAVLJE: Vodite računa o sebi, osetljivost na mnogim poljima.

LAV

POSAO: Razmišljate o prihodima do kojih možete da dođete van redovnih primanja. Ako se bavite privatnim poslom, današnji dan je dobar za vas.

LJUBAV: Ako želite slobodu, morate i da je date. Ali kada bolje razmislite, teško da ćete rizikovati stabilnost zbog potencijalne avanture...

ZDRAVLJE: Potreban vam je odmor.

DEVICA

POSAO: Iako ne ide sve po planu, povoljne okolnosti po vas su tu. Danas je idealan dan za razgovor za posao u slučaju da ste u potrazi za istim.

LJUBAV: Moguće je da će se vratiti kontakt sa nekim bivšim... Ne zanosite se. Ako ste u vezi, budite malo obzirniji prema partneru, niste uvek svesni svoje grubosti.

ZDRAVLJE: Danas se solidno osećate.

VAGA

POSAO: Moguće je da ćete imati neke troškove danas ili ćete dati novac kao investiciju u nešto.

LJUBAV: Ako već niste, zaljubićete se sigurno. Vodolija ili Lav kom nećete moći da odolite.

ZDRAVLJE: Danas se osećate bolje nego prethodnih dana.

ŠKORPIJA

POSAO: Ako razmišljate o tome da promenite posao, danas je dobar dan da nešto po tom pitanju uradite. Pomoć od neke strane ženske osobe.

LJUBAV: Želite da poklonite svoje emocije do kraja i da vam sve to bude uzvraćeno. Ali niste sigurni sa kim to želite...

ZDRAVLJE: Problemi sa toksinima u organizmu kao i sa urogenitalnim traktom.

STRELAC

POSAO: Imate utisak da nije baš sve onako kako vam se čini na prvi pogled. Moguće je da ćete danas otkriti tajnu nekog poslovnog saradnika.

LJUBAV: Dan je idealan za sve avanture i užitke... Moguća je neobavezna veza sa Ovnom ili Blizancem.

ZDRAVLJE: Malo ste uznemireni, nemojte da preterujete sa cigaretama.

JARAC

POSAO: Danas vidite rezultate vašeg rada. Naravno, to vam nije dovoljno pa ćete na sebe preuzeti i dodatna zaduženja.

LJUBAV: Preko prijatelja možete upoznati interesantnu osobu ili nečijim posredstvom. Prijatno iznenađenje.

ZDRAVLJE: Tokom današnjeg dana se bolje osećate.

VODOLIJA

POSAO: Moguće je da ste dobili neki negativan odgovor ili niste zadovoljni ishodom posla. To ne bi trebalo da vas obeshrabri, jer situaciju možete da preokrenete.

LJUBAV: Dan je veoma povoljan za ljubav kakav god da je vaš trenutni status.

ZDRAVLJE: Veoma dobro.

RIBE

POSAO: Moguće je da ste došli do zaključka da će neka osoba iz inostranstva da Vam pomogne u vezi posla. Ne uzdržavajte se da pitate za pomoć.

LJUBAV: Lep dan ali i veče, provedite ga sa voljenom osobom i tako ćete se isključiti iz problema spoljnog sveta. Ako ste sami, prihvatite flert od Škorpije ili Bika.

ZDRAVLJE: Osetljivost stopala i nogu.

(Kurir.rs/Lepa&Srećna/T.J.)

