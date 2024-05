EVO KAKVE ŽENE TRAŽE MILIONERI: Peti je provodadžija za BOGATE i sve ih je raskrinkala: "Interesantno, ali OVO ne žele da vide"

Novac ne može da vam kupi ljubav, ali Peti Stejndžer može da vam pomogne - sve dok ste voljni da sledite njena pravila. Ova 62-godišnja voditeljka prvi put je postala popularna pojavljivanjem u emisiji Millionaire Matchmaker od 2008. do 2015. godine. Godinama radi kao provodadžija. Već 2000. godine osnovala je Klub milionera i pomogla bogatima da pronađu ljubav. Iako se njena nova emisija fokusira na "obične" ljude, a ne samo na ultrabogate, Peti i dalje zna šta tera milionere da se zaljube, a to je otkrila u intervjuu za Business insider.

Poznati ste po "Millionaire Matchmaker". Po čemu se novi program razlikuje?

- Ovaj serijal govori o isceljenju odnosa. To je kao terapijski program. Ja nisam terapeut, više sam trener za sastanke ili provodadžija. U ovoj oblasti sam godinama, a ranije su moji roditelji radili kao provodadžije. Više se radi o razbijanju narcizma, što je veliki problem u onlajn zajednici, a takođe i u zabavljanju.

Imate prilično direktan pristup i ne plašite se sukoba sa ljudima.

- Ja sam direktna i prelazim direktno na stvar. Na kraju krajeva, ja sam producent, a program se vrti oko novca, tako da nemam vremena da ga gubim.

Da li je to ikada dovelo do sukoba sa nekim od vaših klijenata?

- Ne, 90 odsto mojih klijenata ima stav: "Reci mi šta nije u redu, protresi me". Obično to ne radim osim ako nije neophodno.

Ova nova emisija se fokusira na "obične" ljude. Da li ste primetili razlike u načinu na koji izuzetno bogati ljudi izlaze na sastanke u poređenju sa "normalnim" ljudima?

- Imućniji ljudi idu pravo na večeru. Ne žele piće. Moraju da jedu i generalno vole da jedu. Vole dobar, gurmanski obrok. Uvek kažem "gde je biftek, tu su i muškarci". Zar nije tako? Gde ima mesa, ima i muškaraca. Tako da, bogati obično idu pravo na večeru. Sviđa im se takva atmosfera, posebno ako piju šampanjac.

Da li svi bogati ljudi traže istu stvar u partnerki kada izlaze sa namerom da žele ozbiljnu vezu?

- Što bogati muškarac bolje izgleda, manje je zainteresovan za potpuno "sređenu" ženu. Pod time mislim na plastične operacije. Interesantno, ali hoće prirodnije žene. I ako je neka nešto operisala, sve mora da izgleda prirodno. Ne žele da vide botoks ili plastičnu lutku. I ne traže uvek Emili Ratajkovski, devojku sa dekolteom do struka. Kada sam izlazila sa svojim partnerom, dolazila sam kući sa posla našminkana, a on mi je uvek govorio: "Hoćeš li skinuti to? Volim kad nemaš šminku". Ozbiljno je tako.

Da li zaista ne žele previše šminke?

- Malo sjaja za usne i možda maskare, ali ne žele da njihova žena izgleda kao Kim Kardašijan. Ne traže to više od mene. Više ih zanima lepota Margo Robi i Kejt Bekinsejl. Mlad, anđeoski izgled.

Postoje li neke specifične osobine ličnosti koje ultrabogati vrednuju?

- Žele ženu koja kuva. Kažem svakoj svojoj drugarici: "Idi u školu kuvanja". Kuvam od svoje 12. godine, pa sam verovatno zato toliko dugo zadržala svoje partnere. Momci vole domaća jela. I žele nekoga ko vozi bicikl i šeta plažom i nekoga sa kim mogu da vode intelektualni razgovor. A možda i nekoga da sluša probleme o njihovom poslu. Oni mnogo vole i da pričaju o sportu. Takođe vole da pričaju o putovanjima.

Koje su neke od najvećih grešaka koje ultrabogati ljudi prave kada se zabavljaju?

- Lista ide do poda! Pošto su toliko zauzeti poslom, misle da mogu da odu na sastanak kao da naručuju picu, ali žena nije parče pice. Plaše se uspešnih žena.

(Kurir.rs/ Business Insider/ Mondo/ L. S)