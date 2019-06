OVIH 7 NAMIRNICA SU ŠTETNE ZA VAŠE ZUBE: Stomatolozi ih nikad ne jedu, a evo zašto ne bi trebalo ni VI!

Postoje namirnice koje mogu ozbiljno da oštete zdravlje vaših zuba, a stručnjaci otkrivaju o kojoj hrani je reč.

Kokice

"Svakodnevno mi u ordinaciju dolaze ljudi sa zubima ispucalim od grickanja prepečenih zrna kukuruza, a da uopšte ne spominjem ljusku koja se zavuče ispod zubnog mesa i uzrokuje bol", kaže stomatolog iz Njujorka.

foto: Profimedia

Sušeno voće

Koliko god ukus sušenog ananasa bio ukusan ili kao i zdravstvene prednosti vlakana u suvim šljivama terale na to da ih jedete, treba znati da je sušeno voće prva katastrofa za vaše zube. Osim što sadrži visoku koncentraciju šećera, sušeno voće lepi se za neravnu površinu kutnjaka i tako uzrokuje pojavu karijesa.

Semenke

Kada prednjim zubima lomite njihovu ljusku i čistite ih, dovodite se u rizik od oštećenja gleđi na jedinicama.

foto: Profimedia

Topla voda s limunom

Ako ste čuli da dobro započeti dan s toplom vodom s limunom, razmislite dvaput pre nego što usvojite ovu naviku jer šteti gleđi. Redovito izlaganje zuba kiseloj hrani i pićima može doslovno otopiti zubnu gleđ.

Konzervirano voće

Voće je uvek zdrav izbor, ali ono u konzervi je druga priča. Ako je natopljeno sirupom i prekriveno šećerom, nije drugačije od samih slatkiša.

foto: Profimedia

Gumene bombone

One se prilikom žvakanja lepe i za najmanje dostupna mesta na zubima. Poznato je da, što duže su zubi u kontaktu sa šećerom, to se u usnoj šupljini proizvodi više kiseline i to je uzrok množenja bakterija koje stvaraju karijes.

Meso s roštilja

Postoji opasnost od odlamanja komadića zuba ako zagrizete u deo mesa na kom je karamelizovani šećer suviše tvrd.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Index.hr, Foto: Profimedia

