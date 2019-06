PREGLEDAJTE ODMAH NOGE: ako primetite OVO, imate opasno visok pritisak

Visok pritisak dugo ne daje nikakve simptome, piše Lepa & Srećna.

Ovo opasno stanje javlja se kada je snaga kojom krv pritiska krvne sudove konstatno previše jaka. Tako pojačan neprekidni pritisak na srce i sistem krvnih sudova otežava im rad i tokom vremena se oštećuje nežno tkivo unutar arterija.



Rezultat su različita oštećenja vitalnih organa koja mogu biti i smrtonosna.



Pritom, spolja gledano, na telu se vidi vrlo malo promena i one dugo ostaju neprimećene.



Međutim, jedan simptom treba shvatiti ozbiljno - oticanje članaka na nogama! Ako primetite otečene skočne zglobove, to može biti znak da srce sve teže pumpa krv kroz sistem, pa se tečnost nakuplja u zglobovima.



Otečeni zglobovi mogu biti i nuspojava pri uzimanju lekova za visok pritisak, naročito ako su to blokatori kalcijumovih kanala. U tom slučaju, treba smanjiti dozu, a mogu da pomognu i diuretici, smanjenje soli u hrani kao i praktikovati sedenje podignutih nogu kako bi se podstakla cirkulacija krvi.



PROČITAJTE JOŠ:



TIHI UBICA! OVI SIMPTOMI UKAZUJU DA VAM JE JETRA UVEĆANA



NADIMANJE STOMAKA I ZATVOR SU GA MUČILI 2 MESECA: nećete verovati šta su mu lekari otkrili u trbuhu



OVI SIMPTOMI UKAZUJU NA VISOK HOLESTEROL: ako ovo vidite na oku, povećana vam je masnoća u krvi

Foto: Shutterstock



Kurir