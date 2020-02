BORAVAK NA RATIŠTU MU JE IZAZVAO VELIKE SRČANE TEGOBE: Prestao je da pije lekove i uspeo da ozdravi uz pomoć ovoga!

- Ja sam „sredio“ svoj visok pritisak, sve uz pomoć Antistres + Corvit + Cirkul BIO – TEO kapi Steve Marića, a doktorka mi je sama iz terapije izbacila Amiodaron, jer je samo posle dva popijena kompleta kapi Steve Marića moje srce počelo da kuca pravilno, bez aritmije i svelo se na normalni rad – između 70 i 80 otkucaja u minutu – kaže Života Jovanović (62), trgovac iz Beograda.

- Moja je priča posebna – nastavlja Života. – Uzroci mog stanja potiču sa ratišta. Veliki stresovi, tuga, žalost… Nekako sam „gurao“ dalje po povratku iz rata, ali sve stigne kad – tad. Pre 18 godina oborio me je pritisak 210 sa 140. Nisam znao šta mi se dešava, dok lekar nije ustanovio izuzetnu aritmiju i visok pritisak, sa 115 otkucaja srca u minutu. Pročitao sam sve u vezi Amiodarona, kako utiče na organe, pa čak i to da može da dovede do bradikardije, odnosno usporenog rada srca.

- Uplašio sam se i rešio da potražim drugačiju pomoć za svoju boljku. Prijatelj mi je ispričao za Bio Teo biljne kapi i rekao mi da pokušam sa njihovim preparatima, jer se njegov prijatelj, koji boluje od angine pektoris, oseća odlično uz Antistres + Corvit + Cirkul BIO – TEO kapi Steve Marića. Tako sam i ja odlučio da ih poručim i nisam se pokajao.

foto: Promo

Odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Rešenje broj: 13317/2018

Već posle drugog popijenog kompleta, doktorka je rekla Životi da su mu rezultati mnogo bolji i da nema potrebe da više pije Amiodaron. Posebna priča vezana je za Antistres kapi, koje su mu omogućile dobar san, i da svoju uznemirenost, koja ga je pratila od 1999, svede na minimum.

- Nisam se budio noću, što bi se reklo, spavao sam „u komadu“, i bio sam daleko društveniji, raspoloženiji i vedriji. Ove kapi mi takođe izuzetno pomažu prilikom promena vremena, na koje reagujem veoma burno. Aritmija je umela da me jednostavno guši, nepravilni i strašno ubrzani rad srca su mi donosili toliku uznemirenost da nisam znao šta da radim sa samim sobom, dok nisam počeo da uzimam Antistres + Corvit + Cirkul kapi Steve Marića.

- Kada sam video kakvi su mi rezultati, svima sam preporučio Antistres + Corvit + Cirkul BIO – TEO kapi Steve Marića. Imam rođake u Banatu, gde košava prosto kida nerve koliko jako duva. Bili su mi izuzetno zahvalni, jer sa ovim kapima tegobe su značajno ublažene, a neki ih više ni ne osećaju. Nema uznemirenosti i dobro se spava.

- Osetio sam blagodeti ovih kapi, i želim da zaštitim svoj kardiovaskularni sistem od daljih oboljenja, jer se osećam dobro, imam mnogo više snage, koju su mi aritmija i visok pritisak zaista oduzimali. Pored toga, imam i prošireno srce, i želim da ga što duže sačuvam u dobrom stanju, pazeći na ostatak kardiovaskularnog sistema. Završavam trenutno treći komplet, i spremam se da poručim još jedan – poručuje za kraj Života Jovanović.

Biljni komplet Antistres + Corvit + Cirkul možete poručiti OVDE po ceni od 2.880 rsd / 47 KM za Bosnu i Hercegovinu / 26€ za Crnu Goru ili pozivom na broj telefona 011/442-0502 svakog radnog dana.

*Celokupan asortiman preparata Steve Marića možete pogledati OVDE.

Promo tekst

Kurir