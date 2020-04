KORONA OVO NE MOŽE DA PREŽIVI! Dovoljna je 1 kašika ujutru i uveče: Ja sam otorinolaringolog 42 godine, ZNAM ŠTA PRIČAM!

Doktor Jure Burić uputio je pismo ministru zdravstva Republike Hrvatske Viliju Berošu u vezi korone, te je u njemu, navodi se, ovaj tamošnji lekar istakao - kako on misli da možemo oterati ovaj virus iz tela. Pismo pod naslovom "Poštovani gospodine Ministre, zašto me ne poslušate" prenosimo u celosti:

"Poštovani gospodine ministre dr. Beroš,

kruže kojekakve preporuke o ispiranju usta toplom vodom sa solju i jabukovim sirćetom, a ne želite da poslušate moj savet da se barem tri puta dnevno inhalirate nad vrelom vodenom parom u koju ste stavili šaku morske soli i šaku običnog čubara (Calluna vulgaris) – čubar čak nije toliko niti bitan. Mada ja uz sve to dodam i 7-8 kapi eteričnog ulja slatkog pelina (Artemiissia annua) kojeg sam lično proizveo a koji isto tako nije toliko bitan.

Bitna je temperatura, vlažnost i dostupnost u respiratorni trakt!

Tako će te 'oterati' koronu i iz usta i iz nosa i svih disajnih puteva, pa i oka!

Nikako da vam dokažem da je ovo spasonosna metoda zaštite od korone.

Tako – tako ljudi su vam kod kuće i mogu da izgube sat vremena dnevno na inhalacije, a cena je nula (osim šake morske soli).

Ja sam otorinolaringolog već pune četrdeset i dve godine i znam dobro šta govorim. Molim Vas poslušajte me", pisao je doktor te se zahvaljivao ministru i trudu čitavog njegovog tima, napominjući da je ovo samo njegov vapaj, jer veruje da ovaj savet može dosta pomoći ljudima u borbi.

Dodatni recept:

"Visoku temperaturu (preko 50 stepeni) i povećanu vlažnost vazduha preko 50 odsto korona ne može da preživi. Budući da su vrata ulaska infekcije: sluznica usta, nosa i oka - preporučujem tri puta dnevno u trajanju od 15 do 20 minuta inhalacije nad vrelom vodenom parom. Postupak je vrlo jednostavan, a u tradiciji je naših baka koje su zimske prehlade (viroze) lečile upravo takvim inhalacijama (samo ih one nisu zvale inhalacijama – one su se 'kadile nad vrelom vodom').

U jednu posudu sipajte oko 2l vode i ubacite šaku morske soli. Kada voda proključa skinite je s vatre postavite na sto, uzmite jedan veliki peškir koji ćete prebaciti preko glave i posude s vrelom vodom. Pazite da vas vrela vodena para u početku ne opeče! Udahnite duboko vruću vodenu paru kroz nos i izdahnite je kroz usta. Nakon desetak takvih udisaja udahnite isto toliko kroz usta, a izdahnite kroz nos. I tako redom dok se voda ne ohladi. To može trajati 15 do 20 minuta.

Većinu vremena imajte otvorene oči. Na taj način riešićete se zločeste korone koja po mom mišljenju takvu temperaturu (oko 60 i više stepeni i vlagu od skoro 100 odsto) ne može preživeti niti na sluznici usta, niti nosa, a niti očiju! Ako to činite tri puta dnevno korona neće uspeti ni da se razmnožava niti ukoreni. Onemogućićete joj prodor i u vaše bronhije i plućni parenhim."

Za imunitet:

"Izrendati 1 kg jabuka i prodinstati 5-6 minuta u tavi s malo vode, pa zatim ostaviti da se ohladi. Dodajte mlevene orahe, bademe, indijski orah, pistaće, semenke tikve, spice kajsija - svega po 10 dkg. Zatim, dodajte suve šljive, kajsije, brusnice, grožđe, sitno seckano - po 10 dkg

Sve to rukama dobro umesiti i staviti u tegle po 200 gr. Ostaviti u zamrzivač, osim one koju koristite. Nju držite u frižideru. Uzima se 1 supena kašika ujutro i jedna uveče. Ovo je izuzetno dobro za imunitet. Samo dobar imunitet znači dobro zdravlje i uspešnu borbu protiv svih bolesti pa i virusa! - Vaš doktor Jure Burić."

