DRAGANA NIJE MOGLA NI DA USTANE, A DANAS ČUVA UNUČIĆE I PONOVO SE OSEĆA JAKOM: Saznajte šta joj je pomoglo!

- Suprug mi je iznenada preminuo, i to je za mene bio veliki stres. Do tada, ni on ni ja nismo znali za bolest, osim što je povremeno pritisak „skakao“, ali smo to držali pod kontrolom. Teško sam primila sve promene koje su usledile posle toga. Dani su mi prolazili u krevetu i ubrzo su se pretvorili u nedelje, pa mesece.

Ovako Dragana (65) iz Šapca počinje svoju priču. Gotovo da je izgubila svu snagu, teško je ustajala, loše spavala...

- Crne misli mi nisu izbijale iz glave, dok me moja sestra nije urazumila i uspela da odvede kod lekara. Dobila sam dijagnozu – angina pektoris. Uz to je usledila i terapija.

Međutim, oporavak je išao sporo. Dragana se trudila da sama ojača, da ide u nabavku, ali do najbliže prodavnice, udaljene svega 50 metara, morala je da zastajkuje, ili ako je bilo prilike, da sedne i odmori se.

- Trudim se da idem u korak sa vremenom i do informacija dolazim preko Interneta. Odlučila sam da na taj način potražim sebi pomoć. Najubedljivije mi je delovao Bio-Teo Centar, jer su mi se priče njihovih korisnika učinile realnim. Najviše me je zainteresovalo to što je većina njih tvrdila da je već posle samo jednog popijenog Antistres + Corvit + Cirkul Bio-Teo kompleta kapi Steve Marića počela da oseća novi priliv snage, da bolje spavaju, da nisu nervozni i ne uznemiravaju se.

- Moji krvni sudovi, na sreću, nisi bili mnogo oštećeni, ali je slabost ipak bila prevelika. Pritisak je bio i do 200/120, ali sam to nekako rešavala tabletama. Odlučila sam da probam da poboljšam svoje stanje uz pomoć Antistres + Corvit + Cirkul Bio-Teo kapi Steve Marića, do sada sam potrošila četiri kompleta i mogu sa sigurnošću da tvrdim da su mi izuzetno pomogle.

Već na početku korišćenja ovih kapi, Dragana je počela da oseća smirenost, nije se više nemirno budila, a kasnije je mogla i da lakše pod kontrolom drži krvni pritisak. Nakon drugog kompleta, kako kaže, osetila se mnogo snažnije.

- Ja sam uporna i odgovorna osoba i trudila sam se da sebi maksimalno pomognem, jer sam shvatila da drugačije ne može. Svakoga dana sam davala sebi zadatak da povećam prepešačenu razdaljinu, a odlazak u prodavnicu mi više nije predstavljao nikakav problem. Čak se dešavalo i da dva puta nedeljno odem kod ćerke, da joj pričuvam decu, ili pomognem oko drugih stvari.

Danas, posle uzimanja Antistres + Corvit + Cirkul Bio-Teo kapi Steve Marića u kontinuitetu, Dragana kaže da je mnogo snažnija žena koja može da radi sve kućne poslove kao i nekada. Sada unučići dolaze kod nje i redovno im mesi kolače.

- Takođe, mnogo sam razumnija i veselija, jer sam shvatila da život mora da ide dalje, a u tom shvatanju su mi veoma, veoma pomogle „čudesne“ Antistres + Corvit + Cirkul Bio-Teo kapi Steve Marića. Kada kažem „čudesne“, zaista tako i mislim, jer smatram da mogu mnogo da pomognu, uz terapiju, ili bez nje.

Odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Rešenje broj: 13317/2018.

Biljni komplet Antistres + Corvit + Cirkul:

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Poboljšava cirkulaciju

Čisti krvne sudove

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima

Reguliše holesterol i trigliceride

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Otklanja posledice infarkta

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

OVDE naručite vaš biljni komplet ili pozivom na broj telefona 011/442 0502, 011/442 0501, 064/866 0055 ili 062/220 352, svakog radnog dana.

Cena kompleta za Srbiju iznosi 2.880 rsd, za BiH 47 KM, a za Crnu Goru 26 €. Rok isporuke je 1-3 radna dana.

