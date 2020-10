SPECIJALISTA ORTOPEDSKE HIRURIGJE SAVETUJE: Reagujte pre nego što operacija kolena postane jedino rešenje

Na operacije kuka ili kolena u Srbiji pacijenti treba da sačekaju duži vremenski period. Liste čekanja su velike, a da li možete da pomognete svojim zglobovima i odložite operaciju razgovarali smo sa Ass. dr sci. med. Miodragom Glišićem, specijalistom ortopedije sa traumatologijom sa Instituta za ortopedsko- hirurške bolesti ‘Banjica’.

Operacija kolena može da pruži olakšanje od bolova nastalih usled osteoartritisa, ali postoje i drugi tretmani koje bi trebalo probati pre svega, jer mogu da odlože potrebu za operacijom, kaže na samom početku razgovora dr Glišić. Samo je bitno reagovati na vreme.

Osteoartritis se javlja kada se hrskavica na krajevima kostiju troši, čineći zglob bolnim i otečenim. Kako osteoartritis napreduje, mogu se formirati koštane izrasline zvane osteofiti, a mali komadići kosti ili hrskavice mogu se odlomiti u zglobu. To dovodi do reaktivnog sinovitisa- upale koja pogoršava stanje, i utiče na to da se hrskavica još više troši.

U početku bolest zglobova može prouzrokovati određeni bol i ukočenost, ali može napredovati do te mere da je teško obavljati i najosnovnije pokrete - ustati iz kreveta, obući se, popeti se ili sići niz stepenice. Takođe, ako naviknete na dugotrajno sedenje i ležanje zbog bolova, to može dovesti do gojaznosti, dijabetesa, bolesti srca i visokog krvnog pritiska, a povećava se i rizik od padova, navodi Ass. dr sci. med Miodrag Glišić.

Mogućnosti tretmana osteoartritisa kolena pre hirurgije

Osteoartritis se ne može izlečiti, ali možete preduzeti korake koji će vam pomoći kod bolova i ukočenosti, i usporiti tok bolesti. Uvek se preporučuje gubitak kilograma i smanjivanje aktivnosti koje mogu dovesti do oštećenja kolena.

Sve one aktivnosti koje manje opterećuju vaše zglobove - poput plivanja ili vožnje bicikla mogu vam pomoći da izgubite kilograme, a manje opterećuju vaše zglobove i jačaju mišiće oko kolena. Istezanje i joga, takođe mogu ublažiti ukočenost. Korišćenje pomagala, poput štapa, takođe predstavlja jednu od opcija za uklanjanje pritiska sa kolena, kaže dr Glišić. Lekar može predložiti i fizikalnu terapiju za jačanje i istezanje mišića oko kolena.

Protivupalni lekovi su prvi korak u ublažavanju bolova. Međutim, oni imaju neželjene efekte poput bolova u stomaku, gorušice i oštećenja jetre. Zato pacijentima uvek najpre preporučujem suplemente na bazi hondroitina i glukozamina. U apotekama postoji veliki broj ovakvih preparata, ali ja preporučujem one koji nisu životinjskog porekla i imaju inovativni proces proizvodnje. Takvi preparati su prečišćeni, ne izazivaju alergijske reakcije i ne opterećuju gastrointestinalni trakt. Pored toga imaju mali molekul pa im je iskoristljivost u organizmu čak 43% bolja. Takav proizvod kod nas je Exedol®. Ove kapsule savetujem pacijentima u svakodnevnoj kliničkoj praksi, i napominjem da treba da budu uporni, da kapsule koriste u dužem vremenskom periodu, kako bi na prirodan način rešili problem.

Sledeći korak su često injekcije kortikosteroida, koje su vrlo efikasne u smanjenju bolova i smanjenju upale, navodi dr Glišić. Međutim, korist je kratkoročna i injekcije kortikosteroida mogu da naštete ako se često koriste. Ubrizgavanje hijaluronske kiseline u zglob, još jedna je opcija koja može poboljšati simptome osteoartritisa kolena.

Kada je vreme za razmatranje hirurške intervencije?

Pošto se osteoartritis vremenom pogoršava, možda ćete doći do tačke kada drugi tretmani više neće biti efikasni. Lekar će vam pregledati zglob na rendgenu, a kada klinički pregled pokaže zglobne krepitacije, posledicu trenje kostiju o kost - možda je vreme da razmislite o operaciji kolena. Dok razmišljate o operaciji, imajte na umu ova pitanja: Da li je bol neizdrživ? Da li vam je koleno postalo nestabilno? Da li to utiče na vaše svakodnevne aktivnosti, poput hodanja? Da li bol utiče na vaš posao i time ugrožava vaše izdržavanje? Da li osteoartritis uzrokuje probleme sa spavanjem?

Drugi faktor su vaše godine. Ljudi u četrdesetim i pedesetim godinama imaju tendenciju da budu manje zadovoljni operacijom zamene kolena jer često žele da budu aktivniji nego što implantati u kolenu dozvoljavaju, kaže dr Glišić. Nakon perioda oporavka, većina ljudi se vraća svim funkcijama, uključujući vraćanje na svakodnevne aktivnosti bez bolova.

Razgovarajte sa svojim lekarom o mogućnostima tretmana bolova kod osteoartritisa u kolenu kako biste utvrdili da li je, i kada, operacija jedino rešenje za vas, napominje na kraju razgovora specijalista ortopedske hirurgije Ass. dr sci. med Miodrag Glišić.

