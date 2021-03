ZBOG NAPETOG POSLA I LOŠE ISHRANE ZAVRŠIO JE SA 3 STENTA: Stanje mu se poboljšalo tek kada je pronašao ovu pomoć!

- Za Bio-Teo proizvode znam već 20 godina – kaže Jan (61), penzioner. – Tada sam, zahvaljujući Anti Diabet kompletu br. 2, stabilizovao šećer. Zbog toga imam veliko poverenje u njihove proizvode, i kada su me sustigli zamor i nepravilan rad srca, bez razmišljanja sam poručio komplet br. 1 za ublažavanje stresa, pravilan rad srca i poboljšanje cirkulacije.

- Popio sam tri ova kompleta. Sada sam dobro, ojačao sam, šetam svako veče po pet, šest kilometara. Rad srca se regulisao već posle prvog kompleta, mnogo sam se bolje osećao, nekako kao da mi je pristizalo više snage i volje. Pohvalio sam se svima, pa su mi prijatelji prihvatili ove kapi. Danas mi je lakše da sve uradim nego pre, i najviše me raduje to što mi se čini da sam na vreme reagovao i počeo da pijem komplet br. 1, jer da to tada nisam uradio, siguran sam da bih sebi ugrozio zdravlje – kaže naš sagovornik.

- Popila sam dva kompleta br. 1 za ublažavanje stresa, pravilan rad srca i poboljšanje cirkulacije, i bila sam prezadovoljna. Osećala sam se mnogo bolje, šetala sam mnogo duže, bez zamora i zastajkivanja – kaže Anica (71).

- Noge mi više nisu bile teške, što mi je baš zadavalo probleme i sprečavalo u bilo kakvoj aktivnosti. Nisam mogla ni nekoliko koraka da napravim, a da to ne bude baš neprijatno. O šetnji na duže staze nije bilo ni govora.

- Kada mi se povratila snaga, i kada sam pomislila da su svi problemi nestali, stigao me je virus. Usledilo je lečenje, terapija, i prekinula sam da uzimam Bio-Teo kapi, kako bih se posvetila tome da što pre prebrodim ovu pošast. Sada, kada je na sreću sve prošlo, ponovo počinjem da pijem kapi br. 1, jer me je virus zaista iscrpeo – kaže gospođa Anica.

- Imam 40 godina, stalno sam na putu, vozim teški kamion, i već znate kakva mi je ishrana... Uglavnom suva hrana, često i u obilnim količinama kada se ukaže prilika, stalno si napet i skoncentrisan na put i, eto bolesti – kaže Milovan.

- Pre dve godine ugradili su mi tri stenta, pročistili krvne sudove i posle toga sam se osećao mnogo bolje. Malo po malo, počeo sam da se vraćam starim navikama. Prvo se javio zamor, i odmah sam znao o čemu se radi. Uplašio sam se da nisam sebi mnogo naškodio, a pošto je uveliko počela epidemija, probao sam da nađem neko drugo rešenje. Uveo sam dijetu, i kolege su počele da se šale sa mnom, a ja sam se branio da je to zbog zdravlja i požalio se kako moram više da pazim na ishranu jer se dosta zamaram.

- Jedan kolega me je uputio na Bio-Teo Centar, gde su preporučili biljni komplet br. 1 za ublažavanje stresa, pravilan rad srca i poboljšanje cirkulacije. Nakon prvog, sve je bilo bolje. Zamor i nervoza su nestali, lako vozim, a kapi su stalno sa mnom na putu.

Bio-Teo komplet br.1 za srce i kardiovaskularni sistem:

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Poboljšava cirkulaciju

Čisti krvne sudove

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima

Reguliše holesterol i trigliceride

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Otklanja posledice infarkta

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

Komplet mogu koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje rezultate potrebno je popiti 2 kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi. Cena biljnog kompleta br.1 za kardiovaskularni sistem iznosi 2.880 rsd za Srbiju, 47 KM za Bosnu i Hercegovinu i 26€ za Crnu Goru. Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

