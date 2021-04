OBRATITE POSEBNU PAŽNJU NA STOPALA: Mogu da ukazuju na neke BOLESTI! Ispucala koža, modrice i bol u zglobovima su POKAZATELJI

Stručnjaci upozoravaju da se pojavio na novi fenomen, "izoalcijska stopala" koji je prouzrokovaa višemesečnim hodanjem u papučama, japankama ili bez obuće.

"Ligamenti u stopalu se mogu istegnuti. Nošenje cipela na petu može biti zaista bolno. Međutim, ovakvo stopalo nije jedini zdravstveni problem povezan s vašim stopalima", objašnjava pedijatar Ema Mekonaki.

Ema napominje kako treba malo više pažnje posvetiti svojim stopalima jer bi vam to moglo pomoći da uočite rane znakove drugih problema poput artritisa i starenja, kao i dijabetesa i bolesti srca.

foto: Profimedia

Na ove znakove trebate pripaziti:

1. Čukljevi

Potencijalna dijagnoza: Neprikladne cipele, genetika, artritis

Čukljevi su koštana deformacija koja se stvara na području stopala, odnosno na zglobu na početku nožnog palca. Radi se o iskrivljenju palca stopala u stranu, s "ušiljenjem" prednjeg dela stopala i stvaranjem bolne koštane izbočine na spoljašnjoj strani korena palca.

Čukljevi se znatno češće javljaju kod žena zbog nošenja peta i uske obuće. Kod povišenja pete od 5 do 7 cm, uz povećanje telesne težine, opterećenje stopala raste i ono se prenosi na prednji deo stopala.

Kako riješiti problem? Možete uzimati lekove protiv bolova ili koristiti silikonske jastučiće koji mogu pomoći u ublažavanju boli. Mogli bi vam pomoći i ortopedski ulošci.

Zadnja opcija je operacija.

2. Bol u zglobu ili u peti

Potencijalna dijagnoza: "izolacijsko" stopalo

Zbog karantina je porastao broj ljudi koji osećaju bolove u predelu stopala, a za to je krivo hodanje bez obuće ili dugotrajno hodanje u papučama. Mnogi su se prebacili iz radnih cipela u papuče, što je takođe prouzrokovalo ove bolove. Najčešće od toga pate oni u dobi od 40 do 60 godina, a sada se to događa i kod drugih dobnih skupina.

Ako radite kod kuće, razmislite o obući. Ako volite da nosite papuče, kupite kvalitetan par, i to u ljekarni. Ako bol ne nestane, posjetite pedijatra.

foto: Profimedia

3. Ispucana koža na petama

Potencijalna dijagnoza: starenje

Ispucala koža obično je posledica nedostatka vlage. To se događa više kako starimo, ali ako ste hodali bosi više nego inače, to isto može isušiti vašu kožu. Mnogi ljudi troše puno novca na kvalitetne kreme za lice i telo, ali prečesto zaboravljaju na stopala, što dovodi do suvoće.

Kremu za stopala ne smete zaboravljati i trebali biste ju nanositi što češće, svaki dan ili nekoliko puta nedeljno. Samo je nemojte nanositi između nožnih prstiju, jer može povećati rizik od gljivičnih infekcija.

4. Natekla stopala

Potencijalna dijagnoza: krvni ugrušci, dijabetes, bolest srca, jetre ili pluća

Stopala vam mogu nateći po vrućem vremenu, ako dugo stojite ili sedite. U retkim slučajevima to može biti znak da se događa nešto ozbiljnije.

Postoje vežbe koje možete raditi kako biste smanjili otok i pojačali protok krvi u stopalima. Pokušajte usmeriti nogu ispred sebe i palcem nacrtati krug. Učinite to deset puta u smeru kazaljke na satu i deset puta u smeru suprotnom od kazaljke na satu.

Ako zahvata samo jednu nogu ili vam je vruće na dodir, to bi mogao biti znak krvnog ugruška.

5. Kurje oči i žuljevi

Potencijalna dijagnoza: neprikladne cipele, dijabetes, gojaznost

Žulj je područje izdignute kože koja je ispunjena tečnošću. Žuljevi se formiraju na rukama i stopalima usled trljanja i pritiska. Žuljeve na stopalima možete dobiti i nošenjem neudobne ili premale obuće, čak i nakon samo nekoliko sati.

Kurje oko je tvrdo, upaljeno zadebljanje kože stopala koje se najčešće pojavljuje na peti i nožnim prstima. Kurje oči su neugodne i često bolne, ali ih je moguće učinkovito lečiti. Kako biste ih sprečili, pobrinite se da vam cipele dobro pristaju. Ako su vam cipele neudobne, probajte jastučiće ili uloške.

6. Ispucala i suva koža, perutanje

Potencijalna dijagnoza: gljivične infekcije, dijabetes

Sasvim je uobičajeno da se gljivične infekcije pokupe na bazenima, u teretanama ili u svlačionicama, pa je ovoga bilo manje tokom pandemije i karantina. No hodanje u toplim papučama isto bi mogao biti jedan od razloga. Ako se ovakve infekcije često ponavljaju to bi mogao biti znak dijabetesa.

No infekcije kože lako se leče antifungalnim tretmanima koji se prodaju bez recepta. Infekcije noktiju mogu biti složenije, pa je vredno konsultovati se s pedijatrom da biste videli koja je najbolja opcija.

8. Modrice

Potencijalna dijagnoza: covid-19

Doktori sada prijavljuju stanje zvano "kovid stopalo" među ljudima koji su preboleli koronavirus. Prsti na stopalima su crveni, izgledaju kao da imaju modrice. Često se opaža nakon početne infekcije, dakle nekoliko dana nakon tipičnijih simptoma poput kašlja ili visoke temperature.

9. Hladna stopala

Potencijalna dijagnoza: Raynaudov sindrom, slaba cirkulacija, anksioznost

Ako redovno imate hladna stopala, to bi mogao biti znak loše cirkulacije. Svi smo više kod kuće, a ako ste često bosi, moguće je da su vam stopala prehladna.

Međutim, neki ljudi imaju Raynaudov sindrom, poremećaj koji utiče na vašu cirkulaciju krvi.

Nekim ljudima prsti na nogama mogu postati plavi ili ljubičasti. Posebne kada je zima ili kod ljudi koji nisu toliko aktivni. Ako ste zabrinuti, obratite se svom doktoru.

foto: Shutterstock

Kurir.rs/24sata.hr

Bonus video:

02:48 SVAKE SEKUNDE U SVETU SE BACI 3 MILIONA ZAŠTITNIH MASKI