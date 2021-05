LOŠA CIRKULACIJA DOVELA JE DO GIHTA I NEPODNOŠLJIVOG BOLA U NOGAMA, LEKOVI NISU POMAGALI: Ovo ga je spasilo!

- Moj posao zahteva dugo sedenje, pa me je sustigla loša cirkulacija i sve što uz nju ide. Doktori su rekli da imam giht, noge su me toliko bolele, da je i pored lekova stanje bilo nepodnošljivo. Bio sam stalno umoran, a bolovi nisu prestajali – kaže Zoran (57).

- Na internetu sam video Bio-Teo proizvode, a pošto je doktor rekao da je glavni uzrok mojih problema cirkulacija, poručio sam komplet br. 1 za ublažavanje stresa, pravilan rad srca i poboljšanje cirkulacije.

- Do sada sam popio pet ili šest kompleta, i moje stanje se znatno popravilo. Ranije nisam mogao da napravim ni korak, dva, a sada idem u obilaske na poslu, prošetam mnogo duže, koliko mi rad to dozvoljava. Naime, ostanem tamo i po 18 sati po neki put. Da sam ranije znao za Bio-Teo proizvode, bilo bi mi mnogo lakše. Problemi su se javili pre pet, šest godina, a kako to obično biva, mislio sam da će proći. Lekari su mi rekli da, pored terapije, moram i više da šetam, što nije bilo izvodljivo.

Sada sam zadovoljan, dobro se osećam, i nadam se da će biti još bolje.

Bio-Teo centar vam preporučuje i ovu jednostavnu KUPKU ZA JAČANJE SRCA koju svako od vas može da sprovede u svojoj kući:

Gospođa Milka takođe je podelila svoje iskustvo sa Bio-Teo proizvodima sa nama.

- Da nisam zadovoljna, i da ne čine dobro mom zdravlju, ne bih ih cele prošle godine pila, niti ponovo naručila– ovako odgovara Milka (65), na pitanje da li je zadovoljna učinkom Bio-Teo kompleta br.1 za ublažavanje stresa, pravilan rad srca i poboljšanje cirkulacije, i kompleta br. 6 za pluća i disajne puteve.

- Prošlog februara, baš pred epidemiju, ščepao me je težak grip, a možda je bio i ovaj virus, samo što se to još tada nije znalo. Teško sam disala i hodala, gorelo mi je u grudima ... Kada je prijateljica videla u kakvom sam stanju, odmah mi je rekla da poručim Bio-Teo preparate. Ona odavno zna za njih. Uzela sam komplete i za srce i za pluća, jer su mi na osnovu mog stanja u Bio-Teo Centru to i preporučili.

- Posle bukvalno tri dana ispijanja kapi, ja sam prodisala, osetila sam veliko olakšanje i nastavila sam rado da ih pijem, jer su dobro uticali na moje celokupno stanje. Naime, sustigle su me mnoge bolesti, operisala sam tri tumora, i imam dosta zdravstvenih poteškoća. Otežano se krećem, jer sam se u međuvremenu mnogo ugojila, a ove kapi su mi dale više snage, i nekako sam vedrija. Lakše podnosim svoje stanje, nisam sama sebi teška, i u svakom pogledu Bio-Teo kapi mi čine dobro.

Biljni komplet br.1 za srce sastoji se od 3 bočice kapi različitih po sastavu i on:

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Poboljšava cirkulaciju

Čisti krvne sudove

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima

Reguliše holesterol i triglyceride (preporučuju se i kapi br. 63 za čišćenje jetre)

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Otklanja posledice infarkta

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

Za dobijanje najboljih rezultata preporučuje se konzumiranje barem 2 kompleta za redom. Ove biljne kapi slobodno mogu piti osobe koje su operisane i/ili koje piju lekove. Ono što je bitno kada se piju lekovi je da se terapija lekovima NE prekida dok vaš lekar ne kaže suprotno, kao i da se napravi razmak 30 do 60 minuta između korišćnjenja lekova i naših biljnih kapi.

Cena Bio-Teo biljnog kompleta br.1 za Srbiju iznosi 2880 rsd, za BiH 47 KM, a za Crnu Goru 26€. Porudžbinu izvršite klikom OVDE.

INFORMACIJE I PORUČIVANJE (rok isporuke 1-3 radna dana) :

+381 62 336-336, maloprodaja Beograd, Sinđelićeva 3

Bosna i Hercegovina: +387 65 945-825, maloprodaja Derventa, Kralja Petra I bb

+387 65 945-825, maloprodaja Derventa, Kralja Petra I bb Crna Gora: +382 69 244-404, proizvodi dostupni u BENU Podgorica, Moskovska 22, a naša maloprodaja je u Rožajama na adresi 30. Septembar bb

Slobodno nas pozovite svaki dan (i nedeljom) od 08 do 20h!

Bio-Teo asortiman dostupan je i u 550+ apoteka širom Srbije i BIH. Kliknite na mapu ispod za detaljan spisak:

>> DETALJAN SPISAK APOTEKA <<

Bio-Teo biljni komplet br.6 za pluća i disajne puteve koji se sastoji od 2 bočice različitih kapi (tinkture):

Čisti pluća i bronhije od nakupljenog sekreta

Olakšava iskašljavanje i izbacivanje šlajma

Rastvara i smekšava sluz

Pomaže kod angine, bronhitisa i traheitisa

Smiruje suvi, nadražajni i pušački kašalj

Olakšava kašalj, pomaže kod astme i upale pluća

Olakšava tegobe HOBP (hroničnog oboljenja pluća)

Pomaže kod nadutosti pluća (emfizem) i kod katara pluća

Smanjuje promuklost, upale ždrela i laringitisa

Komplet mogu koristiti osobe koje piju lekove, može se koristiti i preventivno (pogotovo kod pušača). Za najbolje rezultate potrebno je popiti najmanje 2 kompleta za redom, a zatim se može napraviti pauza od 2 nedelje, pa nastaviti sa sledećim kompletom.

Cena Bio-Teo biljnog kompleta br.6 za pluća i disajne puteve iznosi 1920 rsd za Srbiju, 32 KM za Bosnu i Hercegovinu i 19€ za Crnu Goru.

