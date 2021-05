POSLE INFARKTA SE MALO KRETAO I BIVALO MU JE SVE TEŽE: Onda mu je komšija otkrio OVO prirodno rešenje za bolji život!

- Još pre četiri godine sam preležao infarkt. Moji su se uplašili, pa su me pazili više nego što je bilo potrebno, pa sam se ulenjio iako sam znao da moram da se krećem. Sedeo sam u bašti po lepom vremenu, pa bih se „preselio“ ispred televizora, i naravno, sve sam bivao slabiji, bezvoljniji, dok mi je snaga bila na minimumu – kaže Miroslav.

- Kada smo prošle godine zbog epidemije pobegli iz grada na vikendicu, komšija me je stalno terao da idemo u šetnju, ali moji su koraci bivali sve kraći i sporiji. Grdio me je da nisam u kondiciji i vikao da ne može to tako, iako smo od ove godine obojica penzioneri, čovek ne sme da posustane i prestane da se kreće.

- Rekao mi je da već neko vreme koristi Bio-Teo preparate, konkretno njihove komplet kapi br. 1 za ublažavanje stresa, pravilan rad srca i poboljšanje cirkulacije, koje mu pomažu da ostane vitalan u ovim godinama. Uzeo sam da ih probam, a on je rekao da će sebi nabaviti druge.

- Nisam gledao ni šta se nalazi u preparatima, samo sam na poverenje počeo da uzimam kapi kako mi je objašnjeno. Zahvaljujući njegovoj „strogoći“, bio sam disciplinovan i redovno sam ih pio, da bi se posle nekih dvadesetak dana budio dosta odmorniji. Snaga mi se polako u danima posle toga vraćala, a noge mi više nisu bile naduvene. Ranije mi je trebalo pola sata da se razmrdam, a sada iskačem iz kreveta. Nisam mogao da verujem da opet radim u bašti, a nije prošlo mnogo vremena pre nego što sam i sam poručio svoj Bio-Teo komplet, a sada pijem peti, i radujem se šetnjama sa komšijom Zoranom – radosno kaže Miroslav.

Bio-Teo komplet br.1 za srce i kardiovaskularni sistem:

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Poboljšava cirkulaciju

Čisti krvne sudove

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima

Reguliše holesterol i trigliceride

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Otklanja posledice infarkta

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

Komplet mogu koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje rezultate potrebno je popiti 2 kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

Cena biljnog kompleta br.1 za kardiovaskularni sistem iznosi 2.880 rsd za Srbiju, 47 KM za Bosnu i Hercegovinu i 26€ za Crnu Goru.

