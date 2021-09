ANGINU PEKTORIS IMAM VEĆ 15 GODINA I URNISALA ME JE: Onda sam pronašao ove preparate i PREPORODIO SE!

– ANGINU PEKTORIS imam već petnaest godina ali, da mi nije bilo visokog pritiska koji se uglavnom kretao oko 120-240mm, angina mi nije zadavala veće probleme. Međutim, ovo prošlo proleće me urnisalo. Naime, od kraja februara pa sve do kraja juna ekipa Hitne pomoći mi je gotovo svakodnevno dolazila u kuću. Imao sam dnevno i po 2-3 napada. Na kraju sam verovao da će me jedan od tih napada i dokrajčiti. Nikada nisam mogao ni da zamislim koliko taj naš srčani mišić može da izdrži! Napadi su me užasno iscrpljivali pa sam se jako loše osećao i kada ih nije bilo.

– Zamarao sam se i posle samo nekoliko koraka, a o penjanju stepenicama nisam smeo ni da mislim. Da zlo bude veće, analizom mi je ustanovljeno da u mokraći imam mnoštvo bakterija. Možete li onda da zamislite kako sam se osećao?! Po ceo dan sam gutao silne lekove, a od njih mi ništa nije bilo bolje. Ja, koji sam celog života stalno bio u pokretu, sada sam bio nemoćan.

– Na internetu sam saznao za Bio-Teo centar pa su mi od njih doneli neke biljne preparate jer sam ja i ranije u biljno lekarstvo imao poverenje. Pio sam kapljice i već posle nedelju dana osetio sam poboljšanje. U stvari napadi su se u početku proredili, a zatim se sasvim izgubili, nestao je i onaj karakteristični pritisak u grudima, a samim tim mi se povratilo i raspoloženje. Već nakon desetak dana ja sam počeo da radim po kući poslove na koje sam već bio i zaboravio. Posle prvog Bio-Teo kompleta br. 1 za kardiovaskularni i nervni sistem, koji sam potrošio za mesec dana, moje zdrastveno stanje se sasvim popravilo: počeo sam normalno da živim i radim, idem uz stepenice bez zamora i prvi put, posle toliko godina, moj pritisak se ustalio na 150/90.

– Nemam dozvolu da joj spomenete ime, ali moja lekarka mi je pre neki dan rekla: “Gospodine Budimire, ovo je sve prosto neverovatno! Vaše stanje se značajno popravilo!“ Sve ovo me je i podstaklo da vas pozovem kako bi se i moj slučaj našao na javi da i drugi bolesni vide gde mogu da nađu pomoć za svoje boljke. Mene Bio-Teo preparati nisu podmladili, ali su me preporodili i zato ih od srca preporučujem bolesnima.

Biljni komplet br. 1 za kardiovaskularni i nervni sistem

foto: Promo

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića,

Poboljšava cirkulaciju,

Čisti krvne sudove,

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima,

Reguliše holesterol i trigliceride,

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića),

Otklanja posledice infarkta,

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca,

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

Komplet mogu koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje rezultate potrebno je popiti 2 kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

Cena biljnog kompleta br.1 za kardiovaskularni sistem iznosi 2.880 rsd za Srbiju, 47 KM za Bosnu i Hercegovinu i 26€ za Crnu Goru.

Porudžbinu izvršite pozivom na broj telefona 011/442 0502 od ponedeljka do petka, ili online klikom OVDE.

Klikom OVDE pogledajte kompletnu ponudu efikasnih biljnih preparata.

Promo tekst