SA 13,5 ŠEĆER POSLE SAMO NEDELJU DANA PAO NA 8 JEDINICA: Pomoću OVOGA sada su i pritisak i sve vrednosti u normali!

– Do početka prošle godine sam uglavnom bila zdrava pa su mi ta prva četiri meseca bila strašna. Šećer se nije micao ispod 13,5 jedinica, a pritisak mi je konstantno bio iznad 170/110 mmHg. Snaga me bila potpuno napustila. Stalno sam bila pospana i bezvoljna. Nisam mogla ništa da radim, a uz to sam imala jedan stalni bol na temenu koji nikakvi analgetici nisu mogli da smanje. Odmah da kažem da sam ja i ranije verovala u narodnu medicinu, ali mnoštvo travara koji su se oglašavali kroz štampu, radio i televiziju nije ulivalo poverenje.

– Čitala sam sve i pratila i na kraju se odlučila da se obratim Bio-Teo centru. Iz kratkog razgovora sa njima, shvatila sam da, osim fitoterapije, veoma dobro poznaju i farmakologiju što kod bolesnog čoveka uliva posebno poverenje. Uzela sam njihove biljne preparate i za šećer i za pritisak. Savetovali su me tada da kontrolu šećera uradim za petnaest dana, ali ja nisam imala strpljenja pa sam na kontrolu otišla već posle sedam dana. I koleginica u laboratoriji i ja smo bile iznenađene kada smo videle da vrednost šećera iznosi 8 jedinica! Nova kontrola kroz dve sedmice pokazala je 5,4. Nastavila sam sa njegovim preparatima dok sve poremećene vrednosti nisu došle na normalu, a pritisak se ustalio na 135/80.

– Za nekoliko meseci sam opet bila ona stara osoba koja bez napora radi sve kućne poslove, trčkara uz stepenice, vuče sa pijace, televiziski program gleda bez onih trnaca u očima i uopšte se ponaša kao pre dvadeset godina. I još nešto: pre tri meseca sam potpuno ukinula dijetu, jela sam i masno, i slatko i voće u neograničenim količinama. Prosto sam želela sebe da testiram. Kada sam 19. avgusta otišla na kontrolu očekivala sam da se šećer popeo, ali i laborantkinja i ja smo bile iznenađjene jer je moj šećer bio samo 4,5! I sve ostalo je u najboljem redu, o Bio-Teo centru se svuda priča, naročito u krugovima mojih kolega. Ovoj firmi treba dati podršku, a sve u interesu bolesnih ljudi, kaže Miroslava, penzionerka iz Beograda.

Biljni komplet br.1 za srce i kardiovaskularni sistem

foto: Promo

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića,

Poboljšava cirkulaciju,

Čisti krvne sudove,

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima,

Reguliše holesterol i trigliceride,

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića),

Otklanja posledice infarkta,

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca,

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

Komplet mogu koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje

rezultate potrebno je popiti 2 kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

Cena biljnog kompleta br.1 za kardiovaskularni sistem iznosi 2.880 rsd za Srbiju, 47 KM za

Bosnu i Hercegovinu i 26€ za Crnu Goru.

Biljni komplet br. 2 Anti – Diabet sastoji se od 2 proizvoda (biljnih kapi br. 30 i biljnih kapi br. 64) na bazi biljnih ekstrakata koji, upotrebljen sa istim ciljem a na način kako je preporučeno, može da ostvari povoljan efekat na zdravlje pankreasa, kao i gastrointestinalnog i digestivnog trakta.

Biljne kapi br. 30 na bazi pasuljevine, ovsa, lista kupine, borovnice i crnog duda, prirodno su rešenje za regulisanje nivoa šećera u krvi. Zahvaljujući solima hroma, mangana, ali i drugim aktivnim materijama kao što su silicijumova kiselina, arginin, flavonidi i fitoaleksin, ove kapi stimulišu lučenje insulina, deluju kao blagi diuretik, sprečavaju nagle skokove šećera u krvi nakon obroka i štite krvne sudove dijabetičara, sprečavajući razvoj pušačke noge i odumiranja tkiva.

Biljne kapi br. 64 na bazi pelena, iđirota, morača i hajdučke trave, namenjene su zdravlju organa za varenje. Kapi se upotrebljavaju kao sredstvo za olakšavanje tegova organa za varenje, za poboljšanje apetita, eliminisanje gasova, regulisanje lučenja žuči, kao i kod bolova i grčeva u stomaku.

foto: Promo

Pomaže kod povišenog šećera u krvi

Ostvaruje povoljan efekat na zdravlje pankreasa, kao i gastrointestinalnog i digestivnog trakta

Štiti krvne sudove kod dijabetičara

Regulipe nivo šećera i ne dozvoljava nagle skokove usled stresa i nakon obroka

Štiti od pojave pušačke noge i odumiranja udova

Ublažava simptome dijabetesa kao što su umor, zamućen vid, razdražljivost, često mokrenje...

Mogu ga koristiti osobe koje piju lekove i može se piti preventivno.

* Kao dopuna Anti – Diabet kompletu preporučuje se biljni komplet br. 1 za jačanje kardiovaskularnog i nervnog sistema, kao i biljne kapi br. 16, na bazi lista i korena koprive i lincure, za jačanje imuniteta. Kod masne jestre, tj. kod povišenog lošeg holesterola (LDL) i triglicerida, savetuje se uključivanje biljnih kapi br. 63.

