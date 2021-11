Izazov „Plavi balon“ stigao u Srbiju: Ovo je MOĆNA PORUKA koju nosi

„Novi dan je nova prilika da balansiraš - balansiram u razgovorima telefonom, u odnosu sa kolegama. Postoje stvari koje drugi ne mogu da vide, sa kojima se borimo svakog dana i koje postaju deo nas. Svakodnevno dijabetes me uči novoj lekciji, ali i disciplini. Dijabetičari uvek imaju plavi balon, koji stoju tu sve vreme i zato treba da nas razumete i osetite i hvala vam na tome.“

Ovom moćnom porukom influenserka Jelena Nikolić, poznata u javnosti kao Kontrakulturna, obratila se svojim pratiocima na Instagramu. Kao neko ko sa dijabetesom živi skoro 20 godina, želela je da ukaže na to koliko su važni podrška i razumevanje njoj i njenim saborcima koji žive sa ovom bolešću. Zato se i priključila izazovu „Plavi balon“ (Blue Balloon), koji je pokrenut u Srbiji.

Jedan plavi balon dovoljan je da danas uradite pravu stvar

Koliko život sa dijabetesom zahteva stalnu opreznost, simbolično prikazuje i sam video. U njemu Jelena u ruci sve vreme balansira plavi balon, i dok razgovara telefonom, jede, šminka se. Dok ga gledate, shvatate koliko je teško i zahtevno jer balon začas može da padne ili odleti visoko. Baš tako je i sa održavanjem optimalnih nivoa glukoze u krvi kod osoba sa dijabetesom.

- Ono što nam je potrebno da svakog dana normalno funkcionišemo jeste insulin i bez njega ne idemo nigde. I sa mišlju o onome što nas muči, koliki nam je šećer, da li ćemo imati dovoljno fizičkih aktivnosti živimo svakog dana - kaže Jelena.

Kako živi sa dijabetesom i zna šta to donosi, rado je podržala izazov „Plavi balon“ i pozvala sve da se uključe u ovu divnu humanitarnu akciju. Ako hoćete i vi da je podržite, sve što treba da uradite jeste da snimite video u kom obavljate svoje svakodnevne obaveze balansirajući plavi balon i postavite ga na svoj Instagram profil sa haštagom #blueballoonchallenge. Za svaku objavu kompanija „Medtronic“ doniraće 5 evra humanitarnoj organizaciji „Life for a Child“ do iznosa od 100.000 evra. Sva sredstva ići će za podršku dece sa dijabetesom u nekim od najsiromašnijih zemalja sveta. Vaših 5 evra pomoći će da se deci obezbedi insulin, test trake za glukozu i još mnogo toga za ceo mesec. Više o organizaciji „Life for a Child“ saznajte na lifeforachild.org.

Pružite podršku osobama sa dijabetesom tip 1

Nakon Jeleninog videa, Instagramom su počele da se šire objave sa plavim balonima. Ovih dana balansiraju ih svi - i deca i odrasli, i muškarci i žene, a izazov su podržali i brojni influenseri. Među prvima, priključila se Janka Budimir, fitnes instruktorka, nutricionistkinja i influenserka.

- Pridružila sam se izazovu „Plavi balon“ kako bih vam rekla da je jako važno podići svest o tome koje svakodnevne napore ulažu ljudi sa dijabetesom tip 1 da bi preživeli. Osobe sa dijabetesom tokom dana donose više odluka nego ostali. Njihov život je stalno vaganje i razmišljanje o nivou šećera u krvi, ali sa njim se živi. Zato je važno da pružimo podršku i pozdravimo napore onih kojima dijabetes ne ometa ritam života i aktivnosti – poručila je poznata influenserka u videu u kom balansirajući plavi balon obavlja svakodnevne aktivnosti – čita knjigu, jede, trenira, telefonira.

Izazov „Plavi balon“ u Srbiji podržali su i aktivisti Uduruženja za borbu protiv dijabetesa grada Beograda "Plavi krug". Priključite se i vi i podržite da svako dete sa dijabetesom tip 1 dobije insulin, test trake za glukozu i sve ono što mu je potrebno da može da drži svoje stanje pod kontrolom. Jedan video i jedan hešteg - #blueballoonchallenge menjaju svet nabolje.

