DA LI LASERSKA EPILACIJA REŠAVA neželjene dlačice ZAUVEK?

Sigurno ste primetili da se o laserskoj epilaciji u poslednje vreme priča više nego ikada pre. Vidimo je na televiziji i Instagramu, čujemo o tretmanima od prijateljica i već neko vreme ne možemo da se ne zapitamo - da li zaista radi i uklanja neželjene dlačice zauvek? Brijači, depilacija voskom i kućni epilatori stoje nam na dnevnom ili nedeljnom rasporedu koji je ionako prezasićen, a i da nije, zašto bismo iznova i iznova rešavali neželjene dlačice ako postoji trajno rešenje. Ako i vi imate slična pitanja, ne brinite! Za vas smo potražili sve odgovore o laserskoj epilaciji! Najpre smo pitali da li je bezbedna, a zatim da li zaista radi i trajno rešava problem neželjenih dlačica, kao i koliko tretmana je potrebno, da li se sa tretmanima pauzira tokom leta, da li se dlačice posle nekog vremena vraćaju i mnoga druga.

foto: Promo

U potrazi za odgovorima otvaramo vrata IMedik ordinacije koja godinama radi sa medicinskim, najkvalitetnjim laserima, a dva najbolja lasera na tržištu nalaze se upravo u njihovoj ordinaciji! To su Lumenis Lightseer Desire laser i Soprano Titaniumom renomirane kompanije Alma Lasers koji je čak i dobio zvaničnu nagradu za najbolji laser na svetu!

Dr Miloš nam već u prvih par minuta pokazuje Lumenis Lightseer Desire i Soprano Titanium lasere i poziva nas da testiramo lasersku epilaciju i uverimo se na licu mesta kako ona zaista radi.

Radoznalo pitamo kakvi su ovo laseri?

Dr Miloš: Prva i najvažnija stvar kod laserske epilacije jesu laseri kojima se ona radi. Veoma je važno da svoju lasersku epilaciju radite isključivo medicinskim laserima, jer su oni sigurni za pacijente, jedini dokazano rade svoj posao i samo tada znate šta da očekujete kao rezultat. Naša ordinacija ima dva najbolja lasera na tržištu, oba su, podrazumeva se, medicinski laseri iza njih stoji klinički dokazan kvalitet o njihovoj efikasnosti, a potvrda naših zadovoljnih pacijenta je njihov glavni benefit. U pitanju su Lumenis Lightseer Desire, koji predstavlja zlatni standard kada je reč o laserskoj epilaciji kako u svetu tako i kod nas, jer daje maksimalnu efikasnost, a 3 odvojene sonde različite veličine koriste se za različite delove tela, uz to ima mehanizam hlađenja zbog čega je veoma prijatan za pacijente. Drugi je Soprano Titanium laser Alma Lasers kompanije, koji opravdava svoju popularnost, jer je najefikasniji na tržištu, a složićete se kako i ne bi kada sadrži tri lasera u jednom. Upravo zbog toga najbrže radi u odnosu na druge lasere, a najbolje od svega je to što se sa njim laserska epilacija prvi put može raditi i tokom leta, odnosno na osunčanoj koži.

foto: Promo

Koji od ova dva lasera odabrati?

Dr Miloš: Ukratko - oba! Laserska epilacija se može raditi samo sa jednim laserom, ali smo mi otišli korak dalje i obezbedili oba najbolja lasera na tržištu koja kombinujemo po potrebi kako bi naši pacijenti imali najbolji rezultat za što kraće vreme. Drugim rečima, za manji broj tretmana. Našim pacijentima je važno da tretmani budu efikasni, ali istovremeno da vide rezultate za što kraće vreme, zbog toga je ovo najbolja kombinacija, jer daje najefikasnije rezultate za najkraće vreme!

Čuli smo da laser uklanja samo crne i deblje dlačice, da li je to tačno?

Dr Miloš: Tačno je za sve lasere, osim za ova dva koja upravo vidite u našoj ordinaciji, jer imaju tri dužine laserskog snopa i one rešavaju bukvalno sve vrste dlačica, tanje i deblje, gušće i ređe, svetle i tamne. To je još jedan dokaz zašto su najbolji laseri na tržištu i zašto isključivo sa njima radomo.

Da li laserska epilacija boli?

Dr Miloš: Sa zadovoljstvom vas pozivam da se uverite i sami! Danas ćemo raditi lasersku epilaciju sa Soprano Titanium laserom i sami ćete na svojoj koži osetiti da je laserska epilacija potpuno prijatna, da nema peckanja niti bola, kao i da traje svega par minuta. Primera radi laserka epilacija pazuha traje svega 1 minut, ruku 2 minuta, jedne noge 7, a obe samo 15 minuta!

foto: Promo

I uverili smo se! Kao što je dr Miloš rekao, laserska epilacija je trajala kratko, bila je potpuno prijatna i ni traga od bola i peckanja kao što smo očekivali, ali ono što nismo očekivali je da su za par minuta sve dlačice nestale kao da ih nikada nije ni bilo!

Zašto se zakazuje drugi tretman laserske epilacije ako već prva uklanja sve dlačice?

Dr Miloš: Zato što dlačice ne rastu jednakom brzinom, ove koje smo upravo uklonili, laser je

uništio u korenu i one više nikada ne rastu, ali vaše druge dlačice koje su u različitoj fazi rasta su i dalje tu, zato je važno ponoviti tretman laserske epilacije kako bi se sve dlačice targetirale i uništile zauvek. Tada ostaje samo glatka koža.

Koliko tretmana laserske epilacije je potrebno?

Dr Miloš: Broj tretmana određujemo tokom prvog susreta, jer on zavisi od regije koja se tretira, debljine, gustine i boje dlake. Nekim pacijentima je dovoljno 4, nekima 5 ili 6 tretmana dok potpunog efekta. Tretmani se rade na svakih 6 do 8 nedelja kada govorimo o telu, dok je 4 do 6 nedelja za regiju lica. Zato je važno da ukoliko želite glatku kožu tokom leta, na vreme počnete sa tretmanima. Lumenis Lightseer Desire laser spaja 2 napredne tehnologije u jednom laseru zbog čega je broj tretmana manji nego sa drugim laserima, jer jednim tretmanom skidamo mnogo više dlačica. Soprano Titanium laser ima sondu koja je znatno veća od drugih lasera, pa i to rezultira manjim brojem tretmana, a većom efikasnošću.

foto: Promo

Nakon što smo dobili sve odgovore na pitanja o laserskoj epilaciji, pre izlaska iz ordinacije nismo mogli da ne pitamo Dr Miloša koji tretman nam preporučuje za čistu i hidriranu kožu?

Dr Miloš: Omiljeni tretman naših pacijenata, ali i svih nas u ordinaciji je DermaClear 3 u 1 tretman lica! On se radi se pomoću posebnog uređaja koji nam takođe dolazi iz Alma Lasers kompanije, kao i laser koji ste upravo probali. Istovremeno vrši ekfolijaciju, piling kože, dubinski čisti, hidrira i ishranjuje kožu. Nakon tretmana osim što je čista, koža je hidrirana, jedra, odmornija, blistavija, a dodatni benefit je i lifting efekat koji vidite odmah nakon tretmana!

Promo