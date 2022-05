VREME JE KLJUČAN SAVEZNIK U BORBI ZA POTOMSTVO: Lečenje ne treba odlagati

-

Svaki šesti par u Srbiji ima problem sa začećem, a procene su da blizu 200.000 ljudi ne može da ostvari potomstvo prirodnim putem. U ovom procesu najvažnije je potražiti lekarsku pomoć na vreme, a ukoliko se odlučite za odlazak na vantelesnu oplodnju, važno je da znate da su godine starosti najbitniji faktor. Uspeh ove procedure kod žena mlađih od 35 godina je između 30 i 50 odsto, a sa svakom sledećom godinom života taj procenat opada. Statistika pokazuje da šanse za uspeh naročito opadaju nakon 40. godine, ističu u intervjuu prof. dr Eliana Garalejić i prim. dr sci. med. Biljana Arsić, specijalistkinje u oblasti ginekologije i akušerstva i subspecijalistkinje fertiliteta i steriliteta u Specijalnoj ginekološkoj bolnici sa porodilištem Jevremova MediGroup.

Kada i kom lekaru se obratiti ukoliko sumnjate na reproduktivne probleme?

Prof. dr Eliana Garalejić: Parovi ne bi trebalo da čekaju i najvažnije je da se jave doktoru koji je specijalizovan za lečenje steriliteta, kako bi se na vreme uradile sve neophodne analize. Na taj način su se pripremili za proces vantelesne oplodnje, bez gubljenja vremena na druge procedure. Što više vreme prolazi, šanse za uspeh se umanjuju.

Prim. dr spec. med. Biljana Arsić: Ukoliko je žena mlađa od 35 godina, a ima poteškoće da ostane u drugom stanju, preporuka je da se obrati lekaru posle godinu dana nezaštićenih intimnih odnosa. Ukoliko je žena starija od 35 godina, preporuka je da ne čeka više od šest meseci. Doktor kome se parovi jave, treba da bude efikasan i da dobro organizuje kompletno ispitivanje, kako žene, tako i muškarca.

Koliko dugo može da traje procedura?

Prof. dr Eliana Garalejić: To ne mora da bude dugotrajan proces. Ukoliko je par došao na pravo mesto i kod odgovarajućeg doktora, onda priprema može da se uradi za mesec do dva dana. Sam proces vantelesne oplodnje treba da traje najviše mesec dana.

Prim. dr spec. med. Biljana Arsić: Proces lečenja nekad može da potraje i više godina, sve zavisi od sposobnosti doktora i uslova koje ima. Stručnost medicinskog tima za VTO i savremena oprema prave veliku razliku.

Na šta sve treba da budu spremni pacijenti kada ulaze u proces vantelesne oplodnje i da li postoje neka ograničenja?

Prof. dr Eliana Garalejić: Na samom početku radimo detaljnu anamnezu i razgovaramo sa pacijentima, da bismo razumeli kako možemo da im pomognemo. Nakon toga, sledi ultrazvučni pregled koji je veoma značajan i usmerava nas na to koji je sledeći korak u procesu, da li je potrebno uraditi neke hirurške intervencije ili ne.

Prim. dr spec. med. Biljana Arsić: Od dobre pripreme pacijenta za samu proceduru vantelesne oplodnje, u velikoj meri zavisi i uspeh. Veoma je značajna i komunikacija sa doktorom, važno je da parovi imaju poverenje i da pažljivo prate savete i korake. Ponekad nemaju dovoljno strpljenja, požele da neke korake preskoče kako bi ubrzali ceo proces, misle da mogu međusobno da se porede, a to je nemoguće, jer ljudski organizam nije kompjuter, svi su različiti i iziskuju individualan pristup. Takođe, moraju da budu spremni na potencijalan neuspeh procedure, ali i da se upornost i snaga volje u velikom broju slučajeva isplate.

Šta pacijenti mogu da urade kao vid prevencije, kako bi proces vantelesne oplodnje bio uspešniji?

Prof. dr Eliana Garalejić: Šanse za uspeh u velikoj meri zavise od životnih navika parova, pa i samog izgleda. Pre svega mislim na gojaznost kod oba partnera, kao i na konzumaciju alkohola, duvana i psihoaktivnih supstanci. Iskustva nam govore da se korekcija loših navika veoma teško postiže, iako su pacijenti svesni negativnih efekata, retko ko je spreman da ih zaista promeni.

Prim. dr spec. med. Biljana Arsić: Ponekad, žene koje imaju više od 40 godina, nisu spremne da ostave duvan u pokušaju da ostanu trudne, a rade VTO već treći ili četvrti put i jako su nesrećne što im ne uspeva. Naravno, nije garancija da će ostati trudne ukoliko ostave duvan, ali bi time povećale šansu i eliminisale nešto što sigurno znamo da smeta. Kada je reč o ishrani, opšta preporuka je mediteranski jelovnik, dosta svežeg povrća, voća i ribe.

Koliko na uspeh vantelesne oplodnje utiče sinergija medicinskog tima?

Prof. dr Eliana Garalejić: Sinergija je neophodna, jer je to jedan tim u kome ako nemate potpunu saglasnost, nemate uspeh. Od presudnog je značaja da cela ekipa bude vrhunski obučena, kako bi došlo do uklapanja svih neophodnih znanja koja vode do perfekcije i željenih rezultata. Pored ginekologa, embriologa, biologa i anesteziologa, veoma je važna i koordinacija sestara. Njihovo znanje i strpljenje je dragoceno kako u operacionoj sali, tako i u odnosu sa pacijentima. Pored toga, značajna je i kvalitetna, savremeno opremljena laboratorija, koja daje brze i pouzdane rezultate i analize, na osnovu kojih donosimo odluke o daljim koracima.

Prim. dr spec. med. Biljana Arsić: Vantelesna oplodnja je isključivo timski rad. Bez dobre saradnje, nema željenih rezultata. Svaka karika u lancu je veoma važna i ako samo jedna od njih iskoči, izostaje uspešan rezultat. Mi možemo da se pohvalimo da u Specijalnoj ginekološkoj bolnici MediGroup Jevremova imamo tim koji savršeno funkcioniše jer je sačinjen od vrhunskih profesionalaca, što pokazuju i naši rezultati procesa VTO.

