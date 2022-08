MOŽDA NEĆU BITI ŽIVA KAD NAM SIN POĐE U ŠKOLU: Potresna ispovest supruge košarkaša o borbi s TEŠKOM BOLEŠĆU, a ovo su simptomi

Jelena Tomašević, supruga našeg proslavljenog košarkaša Dejana Tomaševića, u potresnoj ispovesti je govorila o svojoj mukotrpnoj borbi s lupusom.

Mnoge bolesti se danas javljaju kao posledica lošeg načina života, a tu su i spoljni faktori poput stresa, zagađenja, preterane konzumacije alkohola i cigareta. Ovo su uzroci koji mogu da dovedu do ozbiljnih stanja, kada organizam praktično počne sam sebe da "napada". Te bolesti su autoimune, a jedna od takvih, ujedno i najrasprostanjenijih je lupus.

Svoje iskustvo sa ovom teškom bolešću u emisiji "Ordinacija" na RTS, opisala je supruga proslavljenog košarkaša Dejana Tomaševića - Jelena.

Prvi simptomi bolesti javili su se pre deset godina i bili su vrlo neupadljivi, kaže ova mama četvoro dece.

- Primetila sam mesec dana nakon četvrtog porođaja da mi otiče jedan prst, pa sutradan drugi. Obratili smo se lekarima koji su uradili sve potrebne analize i otkrili su da imam lupus.Tada sam i prvi put saznala da postoji oboljenje pod tim imenom - priča Jelena i dodaje da se sve to dešavalo dok su živeli u Španiji. Malo potom je Dejan potpisao ugovor u Grčkoj, preselili su se u Atinu i tu je zatražila drugo mišljenje. Nažalost, dijagnoza je bila potvrđena.

- Doktor mi je objasnio da bez obzira na to što imam 36 godina, moje telo je staro 75. Na moju štetu su otkrili i da sam uz lupus dobila i jednu prateću bolest koja se zove reumatoidni artritis - kaže i dodaje da je potom usledio dolazak u Beograd i lečenje, prenosi Mondo.

O tom periodu i neočekivanoj Jeleninoj dijagnozi, proslavljeni košarkaš kaže da je bio veoma stresan - preseljenja, rođenje sina Matije... Ali ona je sve uvek stoički podnosila.

- Jelena, ako je i imala neke zdravstvene probleme, nikada se nije žalila. Uvek sam ja bio u centru pažnje. Po prvi put sada ona ne može da preuzme obaveze, jer ima temperaturu, što se dešavalo prvih šest meseci. Njen najveći kvalitet je, što i pored svih tih problema, nije dozvoljavala da mi to na neki način osetimo. Posle smo saznali da se trudila da se osami kad joj je baš teško, da ode i isplače se, pozove sestre i podeli tu muku, ali se trudila da mi to u kući ne primetimo - kaže Tomašević.

Kakvi su simptomi bolesti i zašto je toliko "teška" da osoba nije u stanju da obavlja uobičajene poslove?

- Prvo je počela temperatura, koju su pratili otoci. Na primer, otekne mi deo ruke, bude užasno zategnuto, zacrveni se, ne može ruka da se pomera ni u jednom pravcu. Posle 5-7 dana otok splasne, koža se vrati u poravnjanje da možemo nešto da uradimo. Kad kažemo da ne možemo ništa da radimo, to znači da niste u stanju da se umijete, da se obučete, okupate, a pogotovo ako imate bebu u kući - ne možete da je zagrlite, da se igrate sa njom... To je mnogo bolnije. Tada više ne boli telo, tada bole um i duh. Najviše duša - priča Jelena.

- Voleo bih da kažem da sam ja tad preuzeo te obaveze, posebno oko Matije, ali nisam. Ipak je ona pored svih bolova presvlačila bebu, hranila, dojila... - iskren je Dejan.

O tome koliko je važna podrška i ljubav supruga, kako bi se ta "bolna duša" izborila sa svime, ova hrabra dama kaže:

- Dejan i ja smo napravili fantastičnu konekciju, mi smo bukavlno konektovani u jednu čistu ljubav. Kada kraj sebe imate nekoga takvog, onda tačno znate gde ćete da izađete, šta ćete da radite u budućnosti... Tako smo mi isplanirali da imamo više dece. Nikada nismo pričali da imamo jedno dete. Neki od nas su hteli petoro - kaže i dodaje da je lupus sve poremetio:

- Lupus me je jako poremetio tako da nisam mogla da rodim Dejanu još jedno dete iako je jako želeo i peto. Onda smo se dogovorili da on bude moje peto dete - ispričala je sa bolnim osmehom na licu.

- Sve je išlo tako fenomenalno, ali to je ono što te vrati dva, tri čak deset koraka unazad i pitaš se: 'Kako sad ovo, kako se živi sa ovim?'. Zašto me boli ovaj lakat, sutra kuk, prekosutra karlica, a onda sve. Taj dan kada me boli sve, tada ne mogu ništa - priča i napominje da je njihov najstariji sin Kića, koji je tad imao 17 godina, preuzeo obaveze oko dece.

A onda počinje bes. Istinsko suočavanje sa bolešću i svime šta ona nosi.

- Počinjem da razmišljam šta se dešava, šta će biti... Raste bes. Zato što možda neću biti tu na Manjinoj svadbi. Možda neću biti živa kad Matija pođe u školu, neću biti sa Kićom kad završi fakultet. Prosto, samo se te negativne energije lepe, dolaze... Samo su mi one prividno tu. A onda kada usledi taj plač, taj zagrljaj, kad osetiš tu ljubav onda kažeš sebi: 'Ma, možeš ti to'. Imaš sa kim i imaš zbog koga - otkriva Jelena u ovoj ispovesti koja je potresla sve u studiju.

Ona je sada dobro, pored zvanične terapije okrenula se i duhovnom isceljenju, što joj je sve zajedno uz ogromnu ljubav i podršku porodice pomoglo da prebrodi ovaj krizni period.

O tome kakva je bolest lupus, govorio je i doktor Ivica Jeremić sa Instituta za reumatologiju.

- To je autoimunska bolest gde možemo da imamo zahvatanje bilo kog organa, a oštećenje nastaje jer naš sistem organe doživljava kao strane i vrši napad na njih. Karakteristično za sistemski lupus je da može da bude zahvaćen bilo koji organ, uključujući i kosu i nokte. Češće su zahvaćeni koža, kosti, bubrezi. Ređe bivaju zahvaćena, pluća, creva, a čak može i mozak da bude pogođen. Na pojavu lupusa utiču razni faktori, kod genetski predisponiranih pokazano je da neke infekcije mogu da pokrenu lupus. Mogu i drugi faktori da ga izazovu - traume, veliki prihički stresovi, uzimanje nekih lekova, izlaganje sunčevoj svetlosti, pa čak i zagađenje... - objasnio je doktor.

