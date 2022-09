ZAŠTO STE STALNO UMORNI? Uzrok mogu biti pojedine bolesti, ali i OVO UTIČE da imate osećaj KAO DA DAN I NOĆ KOPATE ROVOVE!

Ako se budite umorni kao da niste spavali, nekako ste ukočeni, treba vam vremena da se razmrdate, bole vas mišići ili kosti, vaš problem se zove fibromijalgija ili fibromiozitis.

Uzrok tegoba nije potpuno jasan, ali se zna da vam može pomoći povećana fizička aktivnost. Naterajte sebe da izađete u šetnju, da se bavite fitnesom ili nekim sportom i umor i bolovi će nestati.

Apneja

Nedovoljno sna je logičan uzrok umora i pospanosti tokom dana. Međutim, ima osoba koje spavaju osam sati dnevno, pa i duže, a osećaju se umorno.

Da bi čovek bio čio i zdrav, da bi mu koncentracija bila na nivou, neophodno je da spava sedam do osam sati svake noći. Ima osoba koje spavaju toliko, ali ne uspevaju da se dovoljno odmore. U tome može da im smeta apneja. To je kratkotrajan prekid disanja, u težim slučajevima na 20 do 30 sekundi, koji može da se ponavlja više puta tokom sna. Apneja onemogućava dobar odmor. Kod nekih je to posledica pušenja.

Poremećaj bioritma

Čovek najbolje funkcioniše kada noću ide uvek u isto vreme na spavanje. Taj bioritam je stekao tokom evolucije, jer je milionima godina spavao noću, a danju bio fizički aktivan. Rad po smenama remeti čovekov unutrašnji sat - bioritam. Čak i odlazak na spavanje posle ponoći nije u skladu s bioritmom, a posledica su umor i pospanost tokom dana. Ako ne možete da izbegnete rad po smenama, spavajte u zamračenoj, prohladnoj, tihoj sobi.

Malokrvnost

Kod malokrvnih osoba u tkiva i organe ne stiže dovoljno kiseonika, tako da se one brzo zamaraju i osećaju malaksalost i pospanost. Anemija je najčešći uzrok umora kod žena u reproduktivnom periodu jer gube krv menstruacijom.

Malokrvnost može da se spreči ishranom koja sadrži dosta gvožđa, a takve namirnice su posno meso, džigerica, pasulj, uz voće i povrće, koje vitaminom C omogućava da se uneto gvožđe iskoristi.

Hipotireoza

Štitna žlezda reguliše metabolizam. Ako dođe do smanjenja njene funkcije - hipotireoze, metabolizam se usporava, čovek postaje trom, umoran, lako se goji. Nije poznato kako bolest može da se spreči, ali je postavljanje dijagnoze lako merenjem nivoa hormona tiroksina u krvi i leči se nadoknadom sintetskog hormona.

Bolesti srca

Ako svakodnevne aktivnosti koje ste ranije lako obavljali počnu da vam izazivaju umor, treba da pomislite da je srce "oslabilo" i nije više u stanju da podnese toliki napor. Promena stila života - pravilna ishrana i umerena fizička aktivnost, uz lekove - uklanja umor.

Depresija

Depresija nije samo emocionalni poremećaj. Ona izaziva niz fizičkih tegoba, među kojima važno mesto zauzimaju umor, pospanost i glavobolja. Depresivne osobe mogu da spavaju dugo, nekada i duže od 10 do 12 sati, a da i pored toga osećaju jak umor.

Skrivena infekcija bešike

Ponekad se infekcija bešike ne ispoljava karakterističnim smetnjama s mokrenjem. Umor je jedini simptom te skrivene ili neme infekcije. Zato u traženju uzroka umora treba proveriti i urin.

Alergija na hranu

Kod pospanosti tokom dana retko se pomišlja na alergiju na hranu. Ako se umor i pospanost pojačavaju nakon jela, postoji mogućnost blage netolerancije na hranu. Nije dovoljna da izazove svrab, koprivnjaču ili neki drugi simptom, već samo osećaj umora.

Eliminacijom jedne po jedne namirnice može se pronaći krivac za umor i pospanost. Ako to ne uspe, radi se test alergije na hranu.

