REDOVNO MERENJE KRVNOG PRITISKA JE VEOMA VAŽNO! Kako do samostalne, lake i jednostavne brige o zdravlju?

Visok krvni pritisak ili hipertenzija je jedan od najčešćih faktora rizika za srčane bolesti i moždani udar. Nažalost, mnogi ljudi ne znaju da imaju visok krvni pritisak jer nema simptoma koji se pojavljuju u ranoj fazi bolesti. Stoga je važno da se redovno vrši merenje krvnog pritiska kako bi se otkrili eventualni problemi i preduzele neophodne mere za sprečavanje srčanih bolesti i drugih bolesti krvnih sudova.

Redovno merenje krvnog pritiska važno je jer visok krvni pritisak često nema simptome, ali može biti izuzetno štetan po zdravlje srca i krvnih sudova. Ako visok krvni pritisak ostane neotkriven i nekontrolisan, to može dovesti do oštećenja srca, krvnih sudova, bubrega i drugih organa, a može dovesti i do srčanog udara, moždanog udara, aneurizme i drugih ozbiljnih zdravstvenih problema.

Redovno merenje krvnog pritiska pomaže u otkrivanju visokog krvnog pritiska u ranoj fazi, što omogućava pravovremeno preduzimanje mera za kontrolu pritiska i sprečavanje srčanih bolesti i drugih bolesti krvnih sudova. Pored toga, redovno merenje krvnog pritiska može pomoći u praćenju efikasnosti lečenja hipertenzije i u otkrivanju eventualnih promena u krvnom pritisku tokom vremena.

Svaki odrasli čovek bi trebao da redovno meri svoj krvni pritisak, posebno ako ima porodičnu istoriju hipertenzije ili drugih faktora rizika za srčane bolesti. Ovo bi trebalo da bude deo njihove rutine održavanja zdravog načina života. Promene u načinu života, kao što su zdravija ishrana, vežbanje i prestanak pušenja, mogu pomoći u sprečavanju hipertenzije i srčanih bolesti.

Kako do samostalne, lake i jednostavne brige o zdravlju?

Auron merači pritiska vam omogućavaju da samostalno, na jednostavan i savremen način vodite brigu o svom zdravlju, doživljavajući Auron proizvode sastavnim delom svoje svakodnevnice i svog životnog stila.

Predstavjamo vam Auron digitalne merače pritiska

Auron Easy LS 808 aparat nove generacije merenje krvnog pritiska čini bržim, ugodnim i pouzdanim. Nova tehnologija u kombinaciji sa naprednom metodom merenja kojom aparat meri dok pumpa omogućava jednostavnije, prijatnije i preciznije merenje. Uz napredni detektor nepravilnog pulsa, Auron aparati iz kreirani su da Vam omoguće da o svom krvnom pritisku vodite računa lako, efikasno i bez brige.

Model Auron TMB 1112 Vam omogućava lako čitljiv prikaz na displeju. Indikator kategorije rizika prema SZO i indikator nepravilnog srčanog ritma Vas na vreme upozoravaju u kom opsegu se kreću izmerene vrednosti. Zahvaljujući memoriji od 60 merenja možete ispratiti vrednosti merenih rezultata na duži vremenski period.

Zglobni merač krvnog pritiska Auron BP885W sa detekcijom položaja uređaja u odnosu na srce je potpuno automatski, digitalni uređaj, malih dimenzija za merenje krvnog pritiska na članku ruke. Omogućava vrlo brzo i pouzdano merenje sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska, kao i srčanog pulsa oscilometrijskom metodom merenja.

