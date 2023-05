ZBOG DIJABETESA SAM PSIHIČKI SKROZ POTONULA: Na OVAJ način je regulisala svoje zdravlje i oporavila se!

- Pre nekoliko godina dobila sam dijabetes. U početku sam u terapiji imala samo tablete, međutim, pošto rezultati nisu bili dobri, ubrzo sam prešla na insulin. Jedinice koje sam primala bile su prilično velike i nisam se osećala dobro – započinje svoju priču naša sagovornica, Jelisaveta (70).

- Nisam imala snage, konstantno sam ležala, bila umorna, a noću nisam mogla da spavam uopšte. Morala sam da se naprežem da bih videla prevod serije na televiziji ili čitala knjigu, toliko da sam došla do toga da su mi naočare neophodne, a vid mi je ranije bio savršen. Iskreno da vam kažem, pisihički sam potpuno potonula.

Jelisavetina ćerka Sanja joj je jednog dana donela BioTeo komplet br. 2 Anti-diabet uz objašnjenje da je mnogima pomogao, da je na prirodnoj bazi i da ne može da joj škodi.

- Bila sam jako skeptična. Pomirila sam se sa činjenicom da je dijabetes takva bolest – polako utiče na svaki organ, uništava ga i to ti je što ti je. Međutim, primetila sam Sanjin pogled. Shvatila sam koliko ona pati što me vidi u ovakvom stanju i samo sam zbog nje počela da pijem komplet br. 2.

- Na moje veliko iznenađenje, u toku ispijanja prvog kompleta sam počela da osećam neka poboljšanja. Mala, ali ne i zanemarljiva. Pošto sam shvatila da dobro deluje na moj organizam, čim sam završila sa prvim kompletom, uzela sam drugi, kao što i preporučuju iz BioTeo Centra.

- Možda će vam ovo zvučati neverovatno, ali istina je – do kraja drugog kompleta ja sam smršala, nisam više imala skakanja šećera u krvi nakon obroka, stabilizovao se, a i umor je nestao. Najlepše od svega – naočare više ne koristim, vid mi se vratio u normalu. To me je oduševilo.

- Mama je potpuno živnula, posle samo 2 Anti-Diabet kompleta. Ne mogu biti srećnija, jer sam u jednom periodu mislila da je gubim… - dodaje Jelisavetina ćerka, Sanja.

Pošto je videla da mama odlično reaguje na prirodne preparate, rešila je da joj uzme i komplet br. 1 za srce i kardiovaskularni sistem, pošto dijabetes, između ostalog, povećava mogućnost za srčani i moždani udar.

- Kada mi je Sanja donela BioTeo komplet za srce, mogu reći da sam ga oberučke prihvatila – kroz osmeh nam priča Jelisaveta.

https://www.youtube.com/watch?v=jfFv0gSS5FA

- Zahvaljujući kompletu br. 1 moji krvni sudovi su očuvani, holesterol i trigliceridi izregulisani i ja se osećam kao devojčica – srećno kaže Jelisaveta.

- Jedinice insulina koje primam su se prepolovile, doktorka je jako zadovoljna mojim rezultatima, čak sam joj i rekla šta sam pila iako sam se plašila da će me možda prekorevati, međutim ne, ona me je pohvalila i rekla da nastavim da pijem kapi jer su mi pomogle da se vratim u stanje pre dijabetesa. Sada kapi pijem po potrebi, napravim malu pauzu pa uzmem komplet, jer želim da se osećam ovako što duže mogu – za kraj nam kaže naša sagovornica.

Biljni komplet br. 2 Anti-Diabet

foto: Promo

Sastoji se od 2 proizvoda (biljnih kapi br. 30 i biljnih kapi br. 64) na bazi biljnih ekstrakata koji,

upotrebljen sa istim ciljem a na način kako je preporučeno, može da ostvari povoljan efekat na

zdravlje pankreasa, kao i gastrointestinalnog i digestivnog trakta.

Biljne kapi br. 30 na bazi pasuljevine, ovsa, lista kupine, borovnice i crnog duda, prirodno su rešenje za regulisanje nivoa šećera u krvi. Zahvaljujući solima hroma, mangana, ali i drugim aktivnim materijama kao što su silicijumova kiselina, arginin, flavonidi i fitoaleksin, ove kapi stimulišu lučenje insulina, deluju kao blagi diuretik, sprečavaju nagle skokove šećera u krvi nakon obroka i štite krvne sudove dijabetičara, sprečavajući razvoj pušačke noge i odumiranja tkiva.

Biljne kapi br. 64 na bazi pelena, iđirota, morača i hajdučke trave, namenjene su zdravlju organa za varenje. Kapi se upotrebljavaju kao sredstvo za olakšavanje tegova organa za varenje, za poboljšanje apetita, eliminisanje gasova, regulisanje lučenja žuči, kao i kod bolova i grčeva u stomaku.

Biljni komplet Anti – Diabet:

Pomaže kod povišenog šećera u krvi,

Ostvaruje povoljan efekat na zdravlje pankreasa, kao i gastrointestinalnog i digestivnog trakta,

Štiti krvne sudove kod dijabetičara,

Reguliše nivo šećera i ne dozvoljava nagle skokove usled stresa i nakon obroka,

Štiti od pojave pušačke noge i odumiranja udova,

Ublažava simptome dijabetesa kao što su umor, zamućen vid, razdražljivost, često mokrenje…

Mogu ga koristiti osobe koje piju lekove i može se piti preventivno. Za najbolje rezultate potrebno je popiti 2 kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

Cena kompleta br. 2 Anti – Diabet iznosi 2.340 rsd.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502.

BioTeo komplet br. 1 za srce i kardiovaskularni sistem

foto: Promo

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića,

Poboljšava cirkulaciju,

Čisti krvne sudove,

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima,

Reguliše holesterol i triglyceride,

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića),

Otklanja posledice infarkta,

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca,

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

Komplet mogu koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje

rezultate potrebno je popiti 2 kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

Cena biljnog kompleta br.1 za kardiovaskularni sistem iznosi 3.470 rsd za Srbiju, 59 KM za Bosnu

i Hercegovinu i 29€ za Crnu Goru.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502.

Promo