TRUDNICA UOČILA ČUDNU PROMENU NA SVOM TELU: Ako primetite OVAJ SIMPTOM, odmah posetite doktora, može da ukazuje na OZBILJNU STVAR

Za većinu žena trudnoća je jako lep period u kome uživaju znajući da će uskoro na svet doneti svoje dete. Međutim, neretko se dešava da se buduće mame susretnu sa promenama na telu za koje nisu znale da su moguće.

Upravo ovo se desilo jednoj mladoj mami Kerolajn, koja je svoj čudan simptom trudnoće objavila na društvenoj mreži TikTok i tako šokirala mnoge pripadnice nežnijeg, a i jačeg, pola.

foto: Profimedia

Naime, Kerolajn je zamolila svog supruga da pritisne njenu kožu, a kada je on sklonio prst, imao je šta da vidi. Na njegovom licu bila je neverica kada je shvatio da je trag njegovog prsta ostao ocrtan na njenoj koži.

Iako ovaj simptom na prvi pogled izgleda bizarno, on nije toliko neobičan u trudnoći, a kako prenosi Medical News Today uglavnom se javlja u trećem tromesečju trudnoće. Radi se o testastom edemu, do kog dolazi zato što se nakuplja višak vode unutar tkiva, što dovodi do oticanja.

foto: Shutterstock

Mnoge trudnice već su se susrele sa oticanjem nogu, zglobova i stopala, a to je posledica ovog edema. Ipak, Medical News Today savetuje da u slučaju da u toku svoje trudnoće primetite ovaj bizaran simptom, posetite lekara jer postoji mogućnost da se radi i o visokom krvnom pritisku.

