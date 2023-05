SAZNALA SAM DA ME MUŽ VARA, DOK SAM ČEKALA NAŠE TREĆE DETE! Evo šta je PRESUDILO da ga ne OSTAVI i da pređe preko IZDAJE

Neki muškarci ne mogu da žive mirnim životom, pa stalno prave probleme. Tako je trudnica saznala da je partner vara. Mlada trudnica našla se u neprijatnoj situaciji kada je saznala da je muž vara. Odlučila je da potraži savet poznatog savetnika za muško-ženske odnose.

Svoju ispovest je jedna trudna žena ispričala za magazin "Sun".

- Teško sam trudna sa našim trećim detetom, a žena za koju se zna da je lažov mi je upravo rekla da je imala seks sa mojim partnerom već četiri godine. Ova žena 'vreba' u našim životima više od šest godina, ali sam je oduvek doživljavala kao osobu koja traga za pažnjom. Partner mi je rekao da ne verujem ništa što je rekla, jer je ona naša poznanica koja pravi spletke. Ipak, ima nešto u njenoj poslednjoj tvrdnji što me uznemirava - rekla je ona.

- Ja imam 34, a moj partner 35 godina. Zajedno smo 15 godina i imamo dva dečaka od deset i osam godina. Ova žena (29) često laže da ima poznate prijatelje, izlazi sa bogatim i moćnim muškarcima i ima odnose sa muđevima njenih prijateljica. Pre šest godina, moj partner mi je priznao da je imao "emotivnu vezu" sa njom, objasnila je savetniku. Zatim je dodala:

- Oboje su insistirali da nisu imali seks, ali su jedno drugom slali poruke govoreći da se vole. To mi je slomilo srce i nisam mislila da će stvari ikada biti iste. Ipak sam odlučila da ostanem sa njim.

Ispričala joj je šta se kasnije dogodilo: „Od tada sam ga nekoliko puta hvatala u razgovoru sa njom (navodno uvek na njen podsticaj). Uvek je govorio da tu nema ničeg seksualnog i da ga ona juri na svakom koraku. Mislila sam da smo nastavili dalje i radovala sam se što ću dočekati našu bebu do ove bombaške vesti.

- Rekla mi je da me moj partner ne voli i da želi da bude sa njom, ali je moj partner sve to demantovao i rekao da je ljubomorna. Potpuno sam zbunjena - rekla joj je ljubavnica u oči.

Savetnik je odgovorio: „Žao mi je što ste pod takvim stresom kada bi trebalo da se radujete rođenju svoje bebe. Za mnoge ljude, emocionalno varanje je veoma slično seksualnom varanju zbog izdaje i nepoverenja. Zvuči ovako žena nije prihvatila da vaš partner više ne želi ništa sa njom i odlučna je da uništi vašu budućnost.

"Možete da pređete preko ovoga, ali nemojte trošiti energiju na to da krivite devojku koja se zaljubila u vašeg partnera. On je taj koji vas je povredio. Mora da prihvati da je to njegov problem i da se iskupi. I treba da je blokira broj i prekinuti svu komunikaciju kako bi vam to vratilo poverenje“, savetovala ju je ona, prenosi The Sun.

(Kurir.rs/Naj žena)

