NALIVAO SAM SE SVAKI DAN VODOM, SVI SU MISLILI DA IMAM DIJABETES: Kada je čuo DIJAGNOZU nije mu bilo dobro! Ima ovu STRAŠNU BOLEST

Priča Džonatana Plamera obišla je svet, najviše kako bi upozorila na simptome koje bi mnogi ignorisali. Nakon što je primetio da dnevno pije 10 litara vode, obratio se lekarima koji su odmah posumnjali da ima dijabetes. Uradio je potrebne analize, ali rezultati su pokazali da ne boluje od dijabetesa, već da se iza njegove ekstremne žeđi krije tumor mozga koji je smešten u hipofizi - maloj endokrinoj žlezdi, prečnika do 15 milimetara, koja se nalazi u koštanoj duplji lobanje, ispod mozga.

Deo mozga veličine graška kontroliše osećaj žeđi, a u Plamerovom slučaju, terao ga je da pije pet puta više od preporučene dnevne doze. Tek kad je otišao na rutinski pregled vida, uočena je izraslina i upućen je u bolnicu na magnetnu rezonancu kojom je otkriveno da ima tumor na mozgu. Džonatan, koji je inače poštar iz Falmouta u Kornvelu, prošao je 30 ciklusa zračenja i sad više nema tumor.

foto: Printscreen YouTube Audacy

- Osećao sam stalnu žeđ koju nisam mogao da neutrališem i došao sam do tačke kad sam izbacivao jednaku količinu vode koju sam pio. Danima sam izostajao sa posla i bio sam ekstremno umoran. Kad sam čuo dijagnozu, bio sam skrhan - rekao je Plamer koji se odmah povrgao lečenju. Propisana mu je terapija steroidima zbog koje je sa početnih 76 kilograma, došao do čak 114. Zbog lečenja nije mogao da igra ragbi, ni kriket što je ranije radio i to svake nedelje.

- Počeo sam da trčim i plivam što je bila beskontaktna alternativa sportovima kojima sam se ranije bavio. Tako sam ponovo uspostavio kontrolu nad težinom - kaže Plamer. Sadašnji cilj mu je da prikupi novac za dobrotvornu organizaciju "Brain Tumor Research" putem sponzorisanog skoka sa padobranom.

