U BRAKU SU 6 GODINA: A nisu imali seks! Ovo je ISPOVEST očajnog muškarca!

Iako se vole, jedan bračni par nikada nije imao seks.

Suprug je toliko očajan da je potražio savet na portalu The Sun, od njihove kolumnistkinje Dir Deidre.

"Moja supruga dobro izgleda, ima fantastičan smisao za humor i zlatno srce. Ali, seksa među nama nije bilo šest godina, otkako smo se venčali.



Meni je 57, a njoj 55 godina. Upoznao sam je šest meseci nakon što je moja prva žena preminula u saobraćajnoj nesreći. Imali smo prelep brak, naš seksualni život bio je fantastičan i zabavan. Shvatam da sada puno tražim i očekujem.

Moja nova žena je sjajna i znam da sam pravi srećnik što je imam. Puno se grlimo i mazimo, ali nikada nismo imali seks. Rekla mi je kako će se to promeniti, ali nikada nije. Jako je volim, ali moram priznati da me sve to jako frustrira, napisao je muškarac, a kolumnistkinja mu je odgovorila:

"Pobrinite se da zna kako je ona vaša sadašnjost i budućnost, a ne druga najbolja žena. Ako to ne pomogne, predlažem da zajedno posjetite seks terapeuta".



foto: Profimedia

Kurir.rs/TheSun/Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir