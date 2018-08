NERVIRA VAS KOSA KOJA OPADA: Zbog OVIH 4 stvari vam se to dešava, a evo kako da sprečite!

Ako ste primetili da vaše kose ima svuda, po patosu, u kadi, po odvodima... Nemojte odmah da paničite jer prosečno svakoj osobi opadne između 60 i 100 dlaka dnevno.

Međutim, ako mislite da vam sve više kose opada u zadnje vreme, ovo bi mogli da budu razlozi:

Frizura vam uništava kosu

Imate li posebnu vezu sa svojom peglom za kosu? Ili ste odani platinasto plavoj kosi cele godine? Jaki proizvodi i stvari za stilizovanje kose mogu ponekad biti previše za tvoju kosu, pogotovo ako 'slažeš' različite tretmane jedan na drugi na već oštećenu dlaku.



To uzrokuje njeno pucanje, a može se primetiti po pokidanim dlakama oko korena.



Pomoći ćete sebi tako što ćete koristiti farbu koja je sličnija vašoj prirodnoj teksturi i boji. Koristite nežniji šampon bez sulfata koji pere bez dodatnog isušivanja i odbacite pegle i figaro.



Imate problema sa štitnom žlezdom

To može izazvati iznenadni gubitak kose, ali i drugih dlakavih područja poput obrva. To se događa zbog poremećaja hormona koji je odgovoran za rast kose. Kada se reši problem sa štitnom žlezdom, onda bi trebalo i dlake da prestanu da opadaju. Da bi što pre izrasla, unosite hranu punu proteina poput piletine i grčkog jogurta.

Pod velikim ste stresom

Da li je posao zadnje mesto na kom želite da budete? Jeste li nedavno prošli kroz težak raskid? Jeste li bile bolesne i vaše telo je van kontrole? Sve ove situacije dovode telo u veliki sres koji vodi do opadanja kose. Loša vest je da treba da prođe nekoliko meseci pre nego što opadanje prestane. Rešenje je da se izleči stresi kako bi prestalo.



Nedavno ste se porodili

Zahvaljujući svim hormonalnim promenama, nove mame imaju često problema s kosom. U trudnoći visina estrogena u telu 'probija krov', što dovodi do rasta kose. Ali, te visine se snižavaju nekoliko meseci posle porođaja, što vodi do opadanja kose.

