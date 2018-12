DUŽINA DOMALOG PRSTA OTKRIVA DA LI VAM JE ŽENA SKLONA PRELJUBI: Evo kako da izmerite i saznate s kim živite sve vreme

Žene sa dugačkim kažiprstom na levoj ruci i kraćim domalim prstom sklonije su preljubu, tako barem tvrde autori studije sa Univerziteta Oksford. Kažu da su takve žene bile izložene većem nivou žnskih polnih hormona estrogena dok su bile u stomaku pa ih sada krasi više tipičnih ženskih karakteristika.

Suprotno tome, izloženost većem nivou testosterona, muških polnih hormona, u maternici rezultira dužim domalim prstom i kraćim kažiprstom. Na primer, muškarci s takvim karakteristikama su muževniji i bolji su sportisti.

Istraživanje na ženama provela je Ejland Pirs sa Oksforda. Ispitivala je du prstiju kod 274 volonterki, a potom je testirala njihovu DNK. Uz to je napravila i psihološke testove o kvaliteti njihovih odnosa. Žene koje su bile izložene većoj koncentraciji estrogena u maternici su impulsivnije i svoje ljubavne odnose su više ocenjivale kao nezadovoljavajuće.

Ejland je kazala kako je to otkriće intrigantno jer se verovalo suprotno - da su 'više feminizirane' žene manje impulsivne i više zadovoljne svojim romantičnim odnosima. Navela je i da su takve žene privlačnije muškarcima upravo jer su vrlo ženstvene, a ako se to spoji s potencijalnim nezadovoljstvom u trenutnoj vezi, put do preljuba postaje vrlo izvestan. Naučnici to, kaže, nazivaju 'impulsivnim sparivanjem s muškarcima koji nisu njihov suprug ili partner', prenosi Dejli mejl.

Kako izmeriti prste?

Izravnajte prste i stavite dlan na papir. Obeležite donje tačke domalog prsti i kažiprsta, odmah do dlana, kod prvog nabora. Potom obeležite gornje tačke, završetak prstiju i uporedite rezultate lenjirom.

Žene s kraćim domali prstom češće su advokati

Žene sa domali prstenom leve ruke dužim od kažiprsta sklonije su raditi poslove koji se tradicionalno smatraju muškima, na primer, kao advokati ili menadžeri. One kojima je kažiprst duži, češće biraju zanimanja tipičnija za žene, poput rada u vrtiću ili školi.

Do tih saznanja došli su istraživači s Nacionalnog istraživačkog univerziteta u Rusiji nakon analize podataka 1.500 muškaraca i žena čiji su prste najpre digitalno izmerili. Značajne razlike primetili su na levim rukama kod žena.

