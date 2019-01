SOFI (29) MAJKA JE ČETVORO DECE A IZGLEDA KAO GROM: Posle trudnoće smršala čak 30 KG, a ne odriče se SLATKIŠA! Njena formula je TAKO PROSTA!

Sofi Gudolin (29) je lični trener, nutricionista i majka četvoro dece.

Sofi je za Dejli mejl otkrila svoju tajnu dobrog izgleda. Mnogi će reći da je za to zaslužno vežbanje jer je ona ipak trener, ali ne zaboravimo da je ova zgodna žena rodila četvoro dece od kojih su dvoje blizanci.



Ova dama iz Australije tvrdi da je smršala čak 30 kilograma nakon porođaja tako što nije držala nikakvu određenu dijetu jedući raznovrsne namirnice.

Njeno omiljeno jelo je velika činija salate sa orašastim plodovima, jajima, prelivom za salatu, avokadom i bnundevom.

Sofi kaže kako se ne odriče deserta i da je to ne sprečava u postizanju rezultata.



Njena dijeta je zapravo stil ishrane koji nema stroga pravila ili preporučeni unos kalorija.

"Umesto što određujete hranu na poželjnu i nepoželjnu zapamtite da je umerenost ključ svega, jer kada nešto isključimo u potpunosti iz ishrane, baš nam se to i traži“, kaže ona.



Kada je pitaju koliko je potrebno da se vide rezulati vežbanja Sofi je vrlo realna:"Potrebna vam je jedna cela godina ukoliko želite da primetite transformaciju tela. To nije nešto što se dešava preko noći, svi bismo voleli da već sledeće jutro izgledamo sjajno, ali to je proces koji traje, to je promena ne samo fizička već i mentalna“, kaže ona.

"Ukoliko odmah ne vidite rezultate zapamtite da je i vašoj psihi potrebna promena. Ja sam svoj put započela pre 7 godina. Nemojte da poredite nečijih 7 godina sa vašim jednim mesecom vežbanja“, zaključila je ona.

