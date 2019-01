IMUNOLOŠKI SISTEM NAJPODLOŽNIJI JE SLABLJENJU ZIMI: Ojačajte ga ovim recepturama, bez posledica po vaše unutrašnje organe

Ključ za sve bolesti nalazi se u imunološkom sistemu - od obične prehlade, pa sve do malignih oboljenja. Iako je način na koji se naš organizam brani zapisan u genima, on se prilagođava i uslovima u kojim živimo, kako onim geografskim, tako i vremenski. Tako je naš imunitet podložniji padu i slabljenju u zimskom periodu. U tom periodu organizam nam je, takođe izloženiji stresu, zbog hladnoće, surovijih uslova, smrzavanja, ali i virusnih infekcija, što u velikoj meri obara naš imuni sistem.

Umesto da se podvrgnete neproverenim metodama za jačanje imuniteta ili korištenju lekova, možete da se opredelite za prirodne izvore minerala i vitamina, koji će vam efikasno pomoći u borbi sa slabim imunitetom, ali i u prevenciji jačanja imuniteta. Prirodni preparati vam neće izazvati dodatni stres u organizmu (što lekovi umeju da učine), niti će da vam naprave negativne posledice po unutrašnje organe. Zdravlje je u prirodi i prirodnim metodama, koje su najzdravije i najdelotvornije!

Himаlаjskа so je nаjčistijа i nаjzdrаvijа so nа svetu. Potiče iz prаistorijskog morа, nezаgаđenog ekološkog sistemа stаrog više od 250 milionа godinа. Himalajska so u svojoj savršenoj strukturi sadrži 84 esencijalnih minerala, uključujući i elemente: magnezijum, selen, kalcijum, bakar, cink, gvožđe, hrom, mangan i minerale koji su od vitalnog značaja za ljudski organizam. Reguliše količinu vode u organizmu. Himalajska so: Balansira PH vrednost tela, reguliše krvni pritisak, uspostavlja pravilne otkucaje srca, reguliše san – to je prirodno hipnotik, poboljšava varenje i apsorpciju hrane, jača kosti i sprečava osteoporozu, deluje snažno protiv alergija i najbolji je prirodni lek za sinuse.

Magnezijum je mineral neophodan za mišićnu funkciju, uključujući i srčani mišić, kao i za normalno funkcionisanje nervnog sistema. Reguliše prenos nadražaja do mišića, utiče na smanjenje grčeva i regulaciju srčanog ritma. Magnezan B6 se preporučuje: kod pojave grčeva i bolova u mišićima, usled srčanih smetnji, aritmija, u stanjima stresa, depresije, razdražljivosti, kod pojave migrene, umora i slabosti, kod problema sa opstipacijom, usled pojačanog fizičkog napora, kao pomoć u otklanjanju simptoma PMS-a.

Artičoke je deo mnogih egzotičnih jela, osvaja svojim ukusom, alternativna medicina koristi je kao svoje tajno oružje. U medicinske svrhe se koristi svaki deo artičoke počev od korena preko lista, pa sve do cveta. Artičoka sadrži hemijske supstance koje mogu da: spreče mučninu i povraćanje, spreče grčeve i crevne gasove, smanje nivo holesterola, smanje sindrom iritacija debelog creva (IRB), smanje probleme sa bubrezima, smanje zadržavanje tečnosti, spreče infekcije bešike i smanje probleme sa jetrom.

Žen Šen je energetska bomba za duži život. Bori se protiv fizičkih efekata stresa, poboljšava vitalnost i jača imunitet, leči impotenciju i neplodnost kod muškaraca, nosi se sa problemima žena u menopauzi. Zovu ga „koren života" – i to sa punim pravom. Hiljadama godina vara starenje organizma, uspešno se bori sa stresom i vraća vitalnost.

Spirulina je najpotpunija i najmoćnija hrana na svetu. Ona je bogat izvor hranljivih sastojaka sa koncentracijama većim od bilo koje hrane, povrća, voća, semenja ili biljaka i ima brojne koristi za ljudski organizam. Spirulina je plavozelena alga u obliku spirale. Spirulina ima široku primenu i deluje na različite načine na čovekov organizam i njegovo zdravlje: Jača imuni sistem, povećava izdržljivost i otpornost organizma, prečišćava organizam i uništava slobodne radikale, pomaže kod regulisanja telesne težine, poboljšava rad srca, reguliše holesterol i krvni pritisak, poboljšava varenje hrane i rad sistema za varenje i obnavlja crevnu floru, povećava mentalnu energiju i poboljšava rad mozga, podmlađuje organizam i usporava starenje, koristi se kod menstrualnih problema, problema sa žuči, jetrom, opstipacijom, artritisom…

