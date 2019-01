KAD SE SPOJE KREATIVNOST I LUKSUZ: Hotel u Beleku koji postavlja visoke standarde

Ukoliko ste odlučili da ove godine letovanje provedete u Turskoj, a niste sigurni koje mesto da izaberete, da bismo vam pomogli u tom izboru, ispričaćemo vam priču o jednoj zaista posebnoj destinaciji, Beleku. Na mediteranskoj obali, na pola puta između Antalije i Sidea , nalazi se gradić Belek,, čija istorija datira još od 4. veka pre nove ere. Tokom dugih godina svog postojanja, Belekom su prošli Heleni, Rimljani, Vizantijci, i Seldžuci, ostavivši trag na njegovu arhitekturu. Od tih davnih vremena ovaj grad se razvio u pravi luksuz, pažljivo vodeći računa o svim svojim prirodnim lepotama koje ga krase, kao i o ostacima iz prošlosti. Danas u ponudi ovo letovalište ima brojne golf terene, sadržaje za mlade, za starije, za decu, za porodice, za svakoga po nešto. Precizno planirani i sa ukusom dizajnirani luksuzni hotelski kompleksi, sa svim pratećim sadržajima pružaju prvoklasni doživljaj za one koji cene pravi kvalitetan odmor.

Belek ima malo gradsko jezgro, u kom možete naći sve od dućana sa unikatnim, ručno pravljenim proizvodima, do raznih restorana sa najboljim turskim specijaltetima, a ne manjka ni vrlo popularnih barova i klubova sa izuzetno kvalitetnim pićima i koktelima. Dok hodate uličicama, pratiće vas pregršt boja i primamljivih mirisa. Sasvim posebna priča su plaže u Beleku Oko 17 kilometara sitnog peska i kristalno čistog mora tokom dugog toplog leta čeka na vas. Nakon opuštanja na plaži, ukoliko ste ljubitelj ronjenja, možete doživeti neprocenjivo iskustvo i videti Kareta Kareta kornjače u svom prirodnom staništu, o kojima se posebno vodi računa, jer su ugrožena i zaštićena vrsta.

Posebnu pažnju bismo posvetili naravno hotelima u Beleku. . Mnogo je hotela koji će vas očarati i ostaviti utisak na vas, ali postoji jedan koji je po svemu specifičan i koji nećete nikada zaboraviti, a to je hotel Adam Eve 5* .Namenjen osobama starijim od 16 gdina, hotel stavlja akcenat na vrhunsku svakodnevnu zabavu i animaciju, podredivši sve mladima i dobrom provodu. Sa uslugom na bazi ultra all inclusive, idealan je za parove, posebno one koji žele da provedu svoj medeni mesec na poseban način, ali i ako ste odlučili da letujete sa prijateljima. Kako spoljnim, tako i unutrašnjim dizajnom, ovaj hotel se izdvaja u odnosu na druge, pružajući mladalački i moderan doživljaj, sa uslugom koja je u svako smislu vrhunska.

Što se tiče gastronomskih užitaka, ni tu kvalitet ne izostaje. Osim redovnih obroka u glavnom restoranu, brojnih snack barova i kafića, gostima su na raspolaganju i čak sedam a la carte restorana, od kojih je jedan posebno poznat po večeri u potpunom mraku (restoran Blind). Baš kao i ovo što ste upravo pročitali, sve je u hotelu interesantno na neki drugačiji način. Umesto fasade, hotel je čitav prekriven zelenom, veštačkom travom. Kada se na Belek

spusti noć, prozori na hotelu obasjani su raznobojnom svetlošću, a tada počinju i noćni program i animacija sa poznatim imenima DJ muzičke scene. Ni preko dana ne manjka zabave za mlade i one koji se tako osećaju. Pet otvorenih bazena, ogroman wellnes & spa centar, bogat sadržajima, i na kraju, ali nikako ne najmanje važno, 300m duga peščana plaža sa dokom. S druge strane, ako ni to nije dovoljno vašem avanturističkom duhu, hotel je na samo jedan kilometar udaljenosti od centra Beleka, , pa odmor možete iskoristiti i da se upoznate sa malim gradskim centrom, prošetate, obezbedite suvenire za drage prijatelje i dodatne uspomene sa letovanja.

Boravak u hotelu Adam Eve 5* ostaće vam zasigurno urezan u pamćenje dugi niz godina i poželećete da ispričate prijateljima i porodici svoje utiske. Zato na vreme posetite agenciju “1A Travel” , ili pozovite call centar na broj 011/655-78-00 i ljubazni radnici agencije će vam pomoći u planiranju vašeg savršenog letovanja.

