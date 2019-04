GODINU DANA NISAM IMALA S*KS: Evo kako mi je to promenilo život i šta se desilo sa MOJIM TELOM

Novinarka i blogerka Miša V. godinu dana apstinirala je od seksa, a zatim je opisala kako joj je to promenilo život.

"Na Valentinovo prošle godine, jecala sam u kadi. Bila sam tužna jer sam sama, pitala sam se hoću li kad upoznati nekoga" počela je svoju ispovest Miša V.

"Zapravo, nikad zaista nisam imala vremena da upoznam samu sebe i prihvatim sebe kao seksualno biće. I tako sam nakon bolne i neispunjene veze odlučila da pronađem odgovore na dublje intimne potrebe koje sam pokušavala da zadovoljim kroz seks. Iako nisam prvobitno odlučila da se godinu dana suzdržavam od seksa, moje jedino pravilo bilo je da se radikalno volim i da ne tražim partnera dok nisam stvarno spremna".

Godinu dana apstinencije, drastično sam se primenila. Iako sam još sama, za godinu dana sam naučila više o ljubavi, seksu i odnosima nego kroz sve svoje veze i izlaske. Naravno, ne kažem da treba biti suzdržan da bi naučio takve stvari, to je jednostavno bilo moje iskustvo, i zahvalna sam za ono što sam naučila.



Tokom proteklih 12 meseci, ovih pet najvažnijih stvari sam naučila o ljubavi i seksualnosti:

1. Moje telo je neverovatno

U većini svojih romantičnih veza, stidila sam se svog tela. Uvek sam izbegavala da me partner vidi potpuno golu. Nakon seksa, brzo bih se nečime pokrila ili prekrila. Kao prvo, bila sam jako samosvesna i mislila sam da ne izgledam poput žena iz filmova i magazina. Drugo, možda zato što sam odrasla u verskoj zajednici, nakon seksa obično bih osećala krivicu da sam se skrivala. Tokom prošle godine, bolje sam upoznala svoje telo. Pre početka ovog putovanja, bila sam opterećena time kako me moj partner vidi. Sad prihvatam da je moje telo i cenim ga.

Vreme za razmišljanje dopustilo mi je da se osećam zahvalno za sve što je moje telo učinilo za mene. Provelo me kroz ovaj život i dalo je život četvoro neverovatne djece. Kad se kupam, sada to činim uz sveće i divim se svakom centimetru svog tela. Slavim svoje jedinstvene obline, strije, pa čak i celulit. Jako sam zahvalna svojem telu, i sada se mnogo više brinem za njega.

A kad jednom odlučim podeliti svoje telo s nekim, biću puno pažljivija, jasnija i prisutnija u tom iskustvu.

2. Osetljiva sam - i to je u redu

Shvatila sam da sam često u prošlosti pokušavala da utkam svoju potrebu za fizičkom povezanošću i ljubavlju u seks. Nisam uvek bila sigurna šta tačno želim tokom seksa. Nisam znala kako ili gde želim da me dodiruju i kao rezultat toga često bih nakon seksa ostala neispunjena. S obzirom na to da sam bila toliko očajna za povezivanjem, nisam nikad istraživala šta stvarno želim. Otkako sam bez seksa, imala sam mnogo vremena da se usresredim na ono u čemu uživam. Nešto tako jednostavno (i divno) kao piling tela me naučilo kako moja koža reaguje na pritisak, trenje i stimulaciju. Palim mirisne sveće, koristim eterična ulja, grlim svoju decu čvršće i duže, držim se za ruke s prijateljima, slušam umirujuće zvukove i pripremam ukusna jela - sve na način koji nije sam po sebi seksualan, ali je duboko ispunjen zadovoljstvom.

3. Stavovi koje sam imala o seksu došli su iz moje prošlosti

Zbog religioznog vaspitanja povezivala sam ogromnu količinu krivice i stida sa seksom i seksualnošću. Žene koje su imale seks van braka bile su označene kao 'kurve'. Naravno, teško je imati zdrav odnos prema nečemu za što vam celi život govore da ne bi trebalo to da radite. Za godinu dana, shvatila sam da su stavovi koje sam imala o seksu formirani pre nego što sam uopše bila seksualno aktivna. Više ne povezujući pravila i sramotu sa svojom seksualnošću, napokon sam se dovela do tačke u kojoj sam prihvatila svetost svog bića i počela svesno odlučivati s kim ću kako, kada i gde podeliti svoje telo.

4. Toliko je puno ljubavi oko nas

Romantičarka sam u srcu. Ipak, moja fiksacija na to da sam u vezi zaslepela me je za sve druge divne oblike ljubavi u svetu. Kad sam se odlučila da volim i prihvatim sebe, postala sam otvorenija, svesnija i zahvalnija za ljubav. Budući da se moja fiksacija na romantičnu vezu smanjila, napokon mi je postalo jasno s koliko ljubavi sam okružena. Ručno izrađene čestitke od dece, odanost moje omiljene rođake, iskreni osmeh blagajnika, komšija koji mi pomaže da uhvatim psa - sve je to ljubavi koju cenim na nov način.

5. Možda nisam spremna za vezu - i to je u redu

U srednjim 30-ima sam i deo mene misli da bi trebalo da budem spremna da se 'skrasim' i nađem partnera. Pre godinu dana, skočila bih i pristala bih da budem s nekim polupristojnim. Ali sad, svesnija same sebe i želim da nastavim da se zaljubljujem u sebe. Bila sam spremna da budem nabolji partner u vezi. Želim kvalitetno i ravnopravno partnerstvo ispunjeno zdravljem, ljubavlju, obiljem, razumevanjem i rastom. Kad ću ponovo biti spremna za seksualnu aktivnost, veselim se stvarnijoj intimnosti i kvalitetnijoj vezi.

Kurir

Autor: Kurir