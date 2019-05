STRES, LOŠ KVALITET ŽIVOTA MOGU BITI POBEĐENI: Kad jednom probate ovaj komplet, nećete prestajati da ga koristite!

Razloga za osmeh ima zaista mnogo, a jedan od najvećih je svakako zdravlje, kako naših bližnjih, tako i naše. Gospodin Milivoje Zarić odlučio je da podeli priču o Bio-Teo proizvodima koji su mu, kako je rekao, vratili osmeh na lice.

"Krenuo sam kod lekara zbog zamaranja koje sam imao prilikom šetnje, nisam mogao da hodam više od 5-6 metara i imao sam problem oko dobijanja vozačke dozvole. Kada sam uradio elektronske analize, dobio sam terapiju, ali onda sam u toku te terapije tražio još neki način lečenja. Na internetu sam naišao na firmu koja se zove Bio-Teo i mogu da vam kažem, nakon prve terapije tih kapi, naravno, ne prekidajući terapiju od lekara, osetio sam znatno poboljšanje i odjednom sam mogao normalno da hodam, normalno da pričam (nisam napomenuo da nisam mogao normalno da pričam i da mi je sve smetalo).

Koristeći ovu terapiju Bio-Teo, ja je ne bih tako nazvao, već "terapija za potpuno ozdravljenje srca". Imate tri bočice. Jedna bočica je corvit, ona služi za pravilan rad srca. Druga bočica je antristres, to je za one koji su nervozni i da dođu u normalno psihičko stanje i da budu potpuno nasmejani, ovako kao što sam ja. Treća vrsta je cirkul koji služi za dobru cirkulaciju. U sadejstvu svih ovih kapi, dolazi do potpunog poboljšanja krvnih sudova i normalnog rada srca. Došao sam potpunog zdravog stanja, dobio sam vozačku dozvolu koju nisam mogao ranije da dobijem zbog lošeg stanja srca i aritmije koju sam imao i sada se jako dobro osećam. Zahvaljujući tim kapima, ja sam uveo šetnje po Košutnjaku, i svaki dan pređem od opštone Rakovica do vodotornja, i mogu da preporučim svakome te kapi BioTeo da ih koriste kao alternativni metod lečenja problema sa srcem.

Milivoje Zarić

Jedan od najvažnijih ljudskih organa je srce. Svaki poremećaj njegovog ritma i automatskog rada je signal da sa ovim mišićem, koji inače raspolaže velikom energijom, nešto nije u redu pa se odmah treba obratiti lekaru.

Biljni komplet Antistres + Corvit + Cirkul koji sadrži 3 biljne tinkture i pije se 30 do 45 dana možete poručiti klikom OVDE, po ceni od 2880 rsd, ili pozivom na broj 011/4420-502 radnim danima.

ISPORUKA: ceo svet. U slučaju da poručujete van Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, slobodno poručite klikom na https://www.hangar.rs/svi-proizvodi/zdravlje/biljni-komplet-antistres-corvit-cirkul-sacuvajte-svoje-srce-zivce-i-krvne-sudove/ i neko će vas kontaktirali oko potvrde i cene dostave.

Benefiti korišćenja biljnih formula ovog kompleta:

Pomaže kod aritmije, bola u grudima, angine pektoris

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju)

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja posledice posle infarkta

Poboljšava cirkulaciju i čisti krvne sudove (reguliše holesterol i trigliceride)

Reguliše pritisak

Ubrzava oporavak posle moždanog udara – šloga

- Komplet mogu piti i potpuno zdrave osobe kao vid preventive -

Odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Rešenje broj: 13317/2018

BILJNE TINKTURE TRAVARA STEVE MARIĆA SPOJ SU ZNANJA, ISKUSTVA I LEKOVITOG BILJA KOJE SE SKUPLJA NA NAŠIM EKOLOŠKIM NAJČISTIJIM PROSTORIMA. TINKTURE SADRŽE I PO DESETAK VRSTA BILJA.

Radi najboljeg učinka, savetujemo korišćenje 2 biljna kompleta u kontinuitetu, zatim je potrebno napraviti pauzu od 7 do 14 dana i nakon toga po potrebi (slobodno može da se koristi i do 10 kompleta godišnje).



Naše biljne kapi (tinkture) slobodno mogu piti osobe koje su operisane i/ili koje piju lekove. Biljni komplet za kardiovaskularni i nervni sistem "Antistres + Corvit + Cirkul" je registrovan i odobren od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije i ne postoje poznate kontraindikacije. Ono što je bitno kada se piju lekovi je da se terapija lekovima NE prekida dok vaš lekar na kaže suprotno, kao i da se napravi pauza od 30 do 60 minuta između korišćnjenja lekova i naših biljnih kapi (tinktura).

