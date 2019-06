DEVOJKE, NEMOJTE SE STIDETI SVOJIH MALIH GRUDI! Postoje mnoge prednosti, a među njima je i ZDRAVLJE!

Mnoge devojke sa malim grudima nisu zadovoljne sobom i ako ste jedna od njih zbog ovoga treba da budete zadovoljne što su upravo takve kakve jesu.

1. Žene s velikim grudima bi sa zadovoljstvom izbegavale brushalter, ali o tome mogu samo da sanjaju. One jedva čekaju trenutak da ga skinu, a vi ga ne morate uopšte nositi. Dani bez brusa znače slobodu, a vi to sebi možete priuštiti kad god poželite.

2. Male grudi zapravo čuvaju ono najvažnije, a to je vaše zdravlje. Budite im zahvalne na tome. Žene sa malim grudima imaju manje šanse da obole od raka dojke, koji je sve češća pojava. Ako do toga i dođe, mnogo ga je lakše dijagnostifikovati, čak i kada se same pregledate.

3. Leto je kao stvoreno za vas i možete nesmetano uživati u svim aktivnostima. Svaki bikini vam odlično pristaje i možete da skočite u vodu kako god poželite. Sve ostaje na svom mestu.

4. Možete biti srećne što momci koje privlačite nisu šovinisti. Muškarci koji preferiraju samo velike grudi nisu samo površni, već su i seksistički nastrojeni. Prema jednom istraživanju, muškarci koji vide samo velike grudi kao atraktivne, takođe su skloni da deskriminišu žene.

5. Zahvaljujući malim grudima izgledate mlađe. Kada ste bile tinejdžerke, to je izgledalo strašno. Danas, kada vam neko kaže da izgledate mlađe, osećate se ponosno, zar ne?

6. Lako ih je držati pod kontrolom. Nije važno kakvu majicu ili košulju nosite, one uvek stoje tamo gde treba i nikada vas neće dovesti u neprijatnu situaciju.

