DA BRAK UVEK CVETA: Lepa reč je najvačnija, zato ne dramite!

U mnogim vezama i brakovima dobre stvari se ne izgovaraju, a loše se skoro uvek kažu naglas.



Uz malo drugačiji pristup, svađa se može pretvoriti u veoma konstruktivan razgovor kojim ćete ojačati svoju bračnu (ili vanbračnu) zajednicu, a ne ugroziti je.



Stručnjaci za odnose među supružnicima sastavili su spisak rečenica za ekspresno vađenje iz kriznih situacija u braku.

Govorite smireno



Zapamtite, ton kojim se obraćate partneru je vrlo bitan. Ako tokom razgovora ili svađe povisite glas, to što ste izgovorili dobiće sasvim drugačije značenje i poslaćete potpuno pogrešnu poruku. U takvim situacijama uvek pažljivo birajte reči.

Pusti me da se smirim i bolje ću slušati



U svakom braku, bez obzira na to koliko partneri drže jedno do drugog, dođe do većih ili manjih razmirica. U takvim situacijama je preporučljivo smiriti strasti. To vreme mirovanja oba partnera treba da iskoriste kako bi se usredsredili na ono što zapravo cene kod druge strane i zbog čega su zadovoljni kad je komunikacija između njih dobra.



Bolji si u tome od mene



Odnos je u velikoj prednosti ako partneri mogu da priznaju svoje slabosti. Ukoliko je vaš suprug bolji kuvar od vas, nemojte mu šefovati. Držite se sa strane i zahvalite mu što je pripremio ukusan obrok.

Hvala što me podsećaš koliko sam ti bitan/bitna



Dovoljan je trenutak da se izgovori nekoliko negativnih reči pa da time povredite partnera i na neko vreme ugrozite odnos. Reći partneru nešto lepo isto traje samo trenutak, ali mnogo utiče na kvalitet braka.

Zajedno smo u tome



Brak je pun izazova. Ako vam suprug (ili supruga) kaže da je ostao bez posla, u prvih pet sekundi treba da mu pružite podršku i pokažete da je vaš odnos jači od svih problema.



Ljuta sam



Ljudi često kažu da nisu ljuti da bi izbegli svađu, ali to samo produbljuje napetost. Izrazite iskreno i precizno svoja osećanja, pa će se i problematične situacije brže rešavati.

Šta da uradim da ti bude bolje



Kad je jedan od partnera depresivan ili frustriran zbog nečega, druga strana može poprilično da ga iritira. Nikad nemojte odgovarati na nervozne primedbe. Bolje pitajte šta možete uraditi da biste mu olakšali situaciju i zajednički pronašli najbolje rešenje.

Molim te, reci mi šta se događa



Ovo je najbolja stvar koju možete reći da biste pokrenuli razgovor. Time dajete do znanja partneru da ste prisutni, da ga slušate i da želite da razgovarate s njim.

