PRAVILNA NEGA LICA: Saznajte kako uz pomoć prirode možete vratiti vašoj koži mladalački izgled!

Vaša koža zaslužuje 24-časovnu zaštitu. Baš kao što vašem telu treba dnevna doza vitamina i hidratacije, to je potrebno i Vašoj koži. Kada tražimo najbolje sredstvo za negu kože, nameće se pitanje šta je bolje – krema ili serum? U nastavku teksta pokušaćemo da Vam damo odgovor na to pitanje.

Kreme su napravljene tako da deluju više na površini kože, dok su serumi posebno dizajnirani i formulisani da prodiru duboko u slojeve kože. Najvažnija stvar kod seruma je da imaju daleko aktivnije sastojke i neverovatno su moćniji u poređenju sa dnevnim i noćnim anti-age kremama, koje garantuju brze rezultate. Najefikasniji vitamin za kožu je vitamin C, i to kada se koncentriše u serumu i primenjuje spolja. Takođe, naučno je dokazano da je lokalna primena vitamina C najdelotvornija protiv bora! Ovaj benefit je najefikasniji kada se vitamin C nalazi u obliku seruma i nanosi na kožu radi brže apsorpcije i zaštite, dubinske i površinske revitalizacije.

Dr.Viton – Vitamin C serum stimuliše proizvodnju kolagena, što znači – koža bez bora! On omogućava vitaminu C da prodre duboko u kožu, stimulišući proizvodnju kolagena i usporavajući proces bora. Pored navedenih beneficija, vitamin C serum daje sjaj i svežinu Vašoj koži.

foto: Promo

Takođe, ne smemo da izgubimo iz vida to da je našoj koži, da bi bila zdrava i mladalačka, potrebna hidratacija. Svakodnevni stres i umor su dodatni razlog za pojavu novih bora tokom godina. Rešenje za neophodnu hidrataciju se nalazi u molekulima hijaluronske kiseline. Oni su glavni sastojci za “popunjavanje” bora između ćelija kože (sredina vezivnog tkiva), a smanjivanje ove kiseline (koja postepeno opada kako koža stari) znači gubitak volumena, uzrokujući bore i gubitak elastičnosti kože.

Dr. Viton – Hyaluronic Acid Serum, pored bogatstva hijaluronske kiseline, dodatno je obogaćen sa još nekoliko sastojaka od velikog značaja za Vašu kožu, a jedan od njih je i ORGANSKA ALOE VERA koja održava kožu čistom i hidriranom dok održava prirodnu vlažnost kože i energiju.

foto: Promo

Pored Aloe Vere Dr. Viton – Hyaluronic Acid Serum obogaćen je EKSTRAKTOM divljeg zelenog čaja – Zeleni čaj je bogat antioksidantima koji mogu pomoći Vašoj koži kod stresa u okruženju. Antioksidanti bogati zelenim čajem bore se protiv bora i daju koži mladalački izgled, a takođe pomažu u prirodnom podmazivanju, zatežući kožu i pružajući veću čvrstinu i elastičnost.

