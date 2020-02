NJEGOVA PORODICA ME URNISALA, MORALA SAM DA SE ISELIM: Hrvatica ispričala kroz kakav PAKAO je prošla zbog SVEKRVE! ŠOK!

Jedna žena požalila se na ono što joj je uradila svekrva, za koju je mislila da je divna žena.

Ona je istakla kako je svekrva imala velikih problema u komunikaciji sa svojim sinom. Kada bi se posvađao s majkom, žena je pokušavala da ih pomiri.

“Bila je sve to moja greška. Nije trebalo da ga prisilim da se pomiri s njom. Pa on tu ženu poznaje celi život i znao je najbolje zašto je često odbijao komunikaciju s njom", kaže danas.

"Dobili smo posao u njegovom rodnom gradu i preselili se tamo, u njihovu kuću - njegovi roditelji žive u stanu. U toj kući boravi samo njegova baka koja ima poseban ulaz i skroz je odvojena od nas. Nakon nekog vremena, suprug je morao otići u inostranstvo na par meseci, a ja sam ostala u toj kući. To mi je bila druga greška, što sam uopšte ostala tamo. Prvo me njegova baka maltretirala, koja mi je sve vreme zvonila, zvala me na mobilni, pa i sama otključavala vrata ako joj ne bi otvorila", rekla je žena i nastavila:

"Nakon toga svekrva je zaključila da ne mogu ostati u kući. Ja sam tu imala siguran posao, a dogovor između nas dvoje bio je da ostanem tu, jer će se i on vratiti i nema smisla da gubim posao radi par meseci. Uostalom u to doba moj se otac razboleo i ja sam skoro svaki vikend išla kući, bio je jako loše i ja jednostavno nisam želela da idem sa mužem, nego sam htela što više vremena da provedem sa svojim ocem."

Žena se iselila i čak ni svojim roditeljima nije rekla da je uselila u podstanarski stan dok su oni i dalje slali pakete njenoj svekrvi i svekru neznajući kako su se poneli prema njihovoj ćerki.

"Bila sam sama i nisam imala s kim to razočaranje podeliti. Suprug je kazao kako je tako najbolje, a i niko mi više nije upadao u kuću, stekla sam nove prijatelje... No, to razočaranje nikada nisam zaboravila. Kada se suprug vratio preselili smo se u drugi grad i ja sam se zaklela da nikada nogom neću kročiti u onu prokletu kuću. Podstanari smo, nije nam lako, al smo srećni", rekla je ona i dodala da je sve kontakte sa svekrvom svela na minimum.

