POSLEDICE MOGU BITI OZBILJNE! Ne odlažite lečenje upale jajnika, a ovo su SIMPTOMI

Upala jajnika zauzima prvo mesto na lestvici svih ginekoloških problema. Naime, svaka bakterijska infekcija može se proširiti i na organe za reprodukciju. Upalama su sklonije one žene kojima je oslabljen imunitet, one koje su konstantno izložene hladnoći, stresu i one koje puše.

Prvi simptomi upale jajnika su bol u donjem stomaku, probadanje u predelu jajnika, bol u leđima, često mokrenje, obilne i dugotrajne menstruacije. Infekcija veoma često nastaje i prilikom polnog odnosa bez zaštite. Tada bakterije kao što su hlamidija i gonokok zbog neadekvatne kisele sredine vagine nastavljaju svoj put prema unutrašnjim reproduktivnim organima, preko grlića materice, pa sve do jajnika.

Kod žena koje ne leče upalu jajnika postoji mogućnost nastanka steriliteta ili vanmaterične trudnoće. Zbog toga je veoma važno da se ova upala otkrije na vreme, a terapija sprovede do kraja. Jedino tada možemo biti sigurni da od upale jajnika neće ostati trajne i ozbiljne posledice. Loše lečene ili nelečene upale jajnika takođe ostavljaju posledice. Takva upala stvara priraslice na jajnicima, koje automatski smanjuju njihovu moć, pa ponekad one mogu da spreče začeće i otežaju trudnoću i porođaj.

foto: Profimedia

kurir.rs

Kurir